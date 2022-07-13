No Espírito Santo, a Marcha deixará de ser para Jesus

O evento evangélico conhecido como Marcha para Jesus completa 30 anos em 2022. Como explica Davi Lago, curador do Observatório Evangélico, na década de 1990 a marcha pretendia visibilizar os evangélicos, que na época estavam em intenso crescimento, e ocupar o espaço público promovendo a unidade.

A ideia era reunir os vários grupos do seguimento a fim de celebrar e divulgar a fé evangélica brasileira. Todavia, em pouco tempo, o evento foi ganhando outro tom. Interesses político-partidários misturavam-se ao entretenimento gospel, fazendo da marcha, realizada em diversos lugares do Brasil, palanque político e disseminação ideológica.

Nos últimos anos, reflexo da relação entre parte do mundo evangélico e o bolsonarismo, o evento se tornou instrumento de promoção e fortalecimentos do apoio de alguns grupos evangélicos e campanha de reeleição do atual presidente.

A instrumentalização da fé para interesses políticos trai a tradição protestante e representa a baixeza de alguns líderes religiosos. Em Pernambuco, por exemplo, o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp) e o Conselho de Pastores de Pernambuco, ao contrário do que se percebe por aqui, estabeleceram a total proibição de qualquer ato político eleitoral durante a marcha.

Esse tipo de articulação, além de antiético, desconsidera que os evangélicos não são necessariamente apoiadores do atual presidente. Inclusive, pesquisa do PoderData realizada entre 3 e 5 de julho mostra que Bolsonaro tem 47% das intenções de votos entre os evangélicos e não sua totalidade.