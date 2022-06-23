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No dia 23 de julho

Bolsonaro anuncia vinda ao ES para participar de Marcha para Jesus

Declaração do presidente foi feita em vídeo gravado pelo ex-senador Magno Malta (PL). O evento inclui travessia da Terceira Ponte, partindo de Vila Velha

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:51

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

23 jun 2022 às 17:51
O presidente Jair Bolsonaro participa de evento no Palácio do Planalto
O presidente Jair Bolsonaro afirma em vídeo com Magno Malta que participará da Marcha para Jesus no Espírito Santo Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que virá ao Espírito Santo para participar da Marcha para Jesus, prevista para ocorrer no dia 23 de julho, com saída em Vila Velha e travessia da Terceira Ponte em direção a Vitória. A afirmação foi feita em vídeo gravado pelo ex-senador Magno Malta (PL), na última terça-feira (21).
No vídeo, o presidente faz elogios ao ex-senador e afirma que sente falta dele no Congresso Nacional. Ao tratarem sobre suas pré-candidaturas à reeleição e ao Senado, respectivamente, Bolsonaro afirma que Malta vai contar com mais do que sua torcida e promete entrar em campo pelo ex-senador, que chegou a ser cotado para ser o vice-presidente na chapa bolsonarista de 2018.
Em seguida, o ex-senador afirma que "o povo do Espírito Santo" está esperando pela presença do presidente, que responde dizendo que no dia 23 de julho estará no Estado para participar da Marcha para Jesus 2022.
Em maio, havia a expectativa que Bolsonaro também viesse ao Estado. O deputado federal Evair de Melo (PP) chegou a anunciar a visita do presidente para os dias 27 e 28 daquele mês, mas a agenda não chegou a ser confirmada oficialmente e acabou tendo o cancelamento confirmado 10 dias da data prevista. 

A MARCHA

De acordo com informações da organização do evento no Espírito Santo, será um dia de louvor, palavra e oração pelas autoridades constituídas, com incentivo às pessoas para que formem caravanas para participar do evento.
A concentração está prevista para ocorrer no dia 23 de julho, às 12 horas, no posto Moby Dick, em Vila Velha. De lá, os participantes da marcha devem sair às 14 horas para travessia pela Terceira Ponte com destino à Praça do Papa, em Vitória, onde serão realizadas as apresentações, louvores e orações.
Ao final do vídeo, depois de falar a respeito da situação da Petrobras, de criticar a política de preço dos combustíveis e a "ganância da Petrobras", Bolsonaro declara: “Vamos estar na marcha de Jesus, se Deus quiser”.
No próximo sábado, dia 25, o presidente participa de um evento similar em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Naquele Estado, a data do evento foi antecipada em uma semana para que pudesse contar com a presença de Bolsonaro.
A assessoria da Presidência da República foi demandada sobre a participação do presidente no evento, mas não confirmou até o fechamento da matéria. 

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