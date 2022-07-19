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Eleições 2022

Empresários dão como certa a chapa entre Casagrande e Ricardo Ferraço

Ex-senador do Estado pelo PSDB é apontado pelos representantes do PIB capixaba como o vice ideal para o governo do ES

Públicado em 

19 jul 2022 às 12:09
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ricardo Ferraço e Renato Casagrande andando juntos durante a campanha de 2018
Ricardo Ferraço e Renato Casagrande andando juntos durante a campanha de 2018 Crédito: Facebook/Ricardo Ferraço
“ Política é como nuvem. Você olha ela e está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou’’. A célebre frase é do ex-governador de Minas José de Magalhães Pinto. Dito isto, a preço de hoje, 19 de julho de 2022, a elite do empresariado capixaba dá como certa a chapa Renato Casagrande (PSB) e Ricardo Ferraço (PSDB), como vice, para o governo do Estado.
A dobradinha é vista com bons olhos pelos representantes do PIB. Na avaliação deles, Ferraço tem uma ótima relação com o setor produtivo, boa entrada em Brasília e pode atrair quadros com capacidade para melhorar as entregas do governo. Importante lembrar que, no segundo mandato de Paulo Hartung (2007-2010), como vice-governador, Ricardo foi o responsável pela entrega dos projetos de infraestrutura.
Do ponto de vista eleitoral, a parceria, na visão dos empresários, também seria bastante interessante para o projeto de Casagrande, já que neutralizaria possíveis ataques de adversários de que, por ser de esquerda, o governador/candidato não seria próximo do setor produtivo.
Por fim, lembram que, caso o projeto seja vitorioso, a sucessão, em 2026, já estaria encaminhada, com Ricardo Ferraço candidato à reeleição, já que Casagrande, caso queira se candidatar ao Senado, por exemplo, teria de deixar o Palácio Anchieta em abril de 2026.
Para o empresariado, o casamento de Casagrande com Ferraço está dado, mas… política é como nuvem. Aguardemos os próximos dias.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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