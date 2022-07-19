Empresários dão como certa a chapa entre Casagrande e Ricardo Ferraço

Ricardo Ferraço e Renato Casagrande andando juntos durante a campanha de 2018 Crédito: Facebook/Ricardo Ferraço

“ Política é como nuvem. Você olha ela e está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou’’. A célebre frase é do ex-governador de Minas José de Magalhães Pinto. Dito isto, a preço de hoje, 19 de julho de 2022, a elite do empresariado capixaba dá como certa a chapa Renato Casagrande (PSB) e Ricardo Ferraço (PSDB), como vice, para o governo do Estado.

A dobradinha é vista com bons olhos pelos representantes do PIB. Na avaliação deles, Ferraço tem uma ótima relação com o setor produtivo, boa entrada em Brasília e pode atrair quadros com capacidade para melhorar as entregas do governo. Importante lembrar que, no segundo mandato de Paulo Hartung (2007-2010), como vice-governador, Ricardo foi o responsável pela entrega dos projetos de infraestrutura.

Do ponto de vista eleitoral, a parceria, na visão dos empresários, também seria bastante interessante para o projeto de Casagrande, já que neutralizaria possíveis ataques de adversários de que, por ser de esquerda, o governador/candidato não seria próximo do setor produtivo.

Por fim, lembram que, caso o projeto seja vitorioso, a sucessão, em 2026, já estaria encaminhada, com Ricardo Ferraço candidato à reeleição, já que Casagrande, caso queira se candidatar ao Senado, por exemplo, teria de deixar o Palácio Anchieta em abril de 2026.