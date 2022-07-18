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BR 101

Fim do contrato da 101: Casagrande solicita reunião com ministro e ANTT

Governador pretende ir a Brasília discutir alternativas para a solução do problema e está preocupado com paralisação das obras em andamento

Públicado em 

18 jul 2022 às 12:26
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

BR 101 - KM 342 - Guarapari - Trecho Guarapari a Anchieta
BR 101 - KM 342 - Guarapari - Trecho Guarapari a Anchieta Crédito: Eco101
O governador Renato Casagrande solicitou uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Rodrigues. A intenção é discutir o futuro da BR 101 após a decisão da Ecorodovias, concessionária responsável pela via desde 2013, de devolver o trecho que corta o Estado para o governo federal. O Palácio Anchieta aguarda retorno de Brasília.
Já é consenso de que não existe caminho curto na solução desta história. A ideia é discutir as alternativas (renegociar com a Ecorodovias e fazer um novo leilão são as cartas na mesa, por ora) e focar na solução o quanto antes. A conversa com o ministro Sampaio tratará da solução definitiva.
O governo do Estado também está preocupado com a paralisação das obras, principalmente do trecho Sul, que estão em andamento. A Ecorodovias fez o pedido de rescisão, mas este ainda precisa ser analisado e aceito pela ANTT. Ou seja, para todos os efeitos as obras de duplicação e a conservação devem seguir.
Um importante empresário do Estado, que entende como poucos do setor de Transportes, afirma que, em caso de nova licitação, perderíamos, no barato, dois anos. Sobre renegociar com a Ecorodovias, ele considera um caminho difícil até do ponto de vista legal. Apesar das más notícias, ele enxerga a decisão drástica como chave para a solução do nó olhando para o longo prazo. "Quando você não consegue conviver com um problema, é melhor transformá-lo numa crise. Crise você é obrigado a resolver".
Tomara! É o que todos os capixabas desejam.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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