Fim do contrato da 101: Casagrande solicita reunião com ministro e ANTT

O governo do Estado também está preocupado com a paralisação das obras, principalmente do trecho Sul, que estão em andamento. A Ecorodovias fez o pedido de rescisão, mas este ainda precisa ser analisado e aceito pela ANTT. Ou seja, para todos os efeitos as obras de duplicação e a conservação devem seguir.

Um importante empresário do Estado, que entende como poucos do setor de Transportes, afirma que, em caso de nova licitação, perderíamos, no barato, dois anos. Sobre renegociar com a Ecorodovias, ele considera um caminho difícil até do ponto de vista legal. Apesar das más notícias, ele enxerga a decisão drástica como chave para a solução do nó olhando para o longo prazo. "Quando você não consegue conviver com um problema, é melhor transformá-lo numa crise. Crise você é obrigado a resolver".