CEO do Banco dos Brics: "Brasil vai virar a Arábia Saudita dos alimentos"

Estou olhando as coisas a partir de uma perspectiva brasileira. Há uma mudança estrutural no mundo, em que a principal fonte de crescimento serão as economias emergentes com grande contingente populacional e com renda média baixa. Quando o crescimento se dá a partir de um nível tão baixo, esse espaço entre o momento atual e o momento futuro é um espaço em que a renda adicional é direcionada para o consumo de alimentos e ao investimento em infraestrutura. David Ricardo, um economista do século XIX, dizia que países tinham vantagens comparativas. Quais são as do Brasil? O agronegócio e a produção de insumos para a indústria siderúrgica. Portanto, esse tipo de cenário internacional que se descortina é muito favorável para o Brasil. O que pode acontecer: o Brasil pode se reconfortar nessas rendas adicionais que virão na forma de superávit comercial e não fazer as mudanças estruturais ou, pelo contrário, pode usar essa injeção de recursos para fazer a diversificação da sua economia, e aumentar o nível de investimentos em pesquisa e desenvolvimento que é o grande motor do aumento da produtividade. As condições externas são muito boas para o Brasil. Não é para todo mundo, mas é para o Brasil.