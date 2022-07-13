Instituto Jones: 275 mil capixabas vivem na extrema pobreza

O Instituto Jones dos Santos Neves divulga nesta quinta-feira (14) pela manhã a pesquisa Evolução da Pobreza no Brasil e no Espírito Santo
. O levantamento vai mostrar que 6,7% dos capixabas, 275 mil pessoas levando em consideração a população estimada do Estado (4,1 milhões), estão em situação extrema de pobreza. Em 2020, eram 3,8% de miseráveis, uma expansão bastante relevante. O desemprego e a inflação alta castigam forte os mais pobres.
O estudo tomou como base os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2021 (PNAD-2021) conduzida pelo IBGE, levando em conta as referências adotadas pelo Banco Mundial. De acordo com a instituição, em valores já convertidos para real, a linha de extrema pobreza é aquela que está abaixo de R$ 168,13 mensais por pessoa.
O Espírito Santo registrou a décima menor taxa de extrema pobreza entre as unidades federativas, ficando abaixo da média nacional (8,4%). O Estado onde proporcionalmente há menos pobres é Santa Catarina: 2,1%. No Maranhão, 21,1% das pessoas recebem menos de R$ 168,13 por mês.