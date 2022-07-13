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Crise econômica

Instituto Jones: 275 mil capixabas vivem na extrema pobreza

O desemprego e a inflação alta castigam principalmente os mais pobres. Estudo da instituição capixaba tomou por base os dados do IBGE

Públicado em 

13 jul 2022 às 19:57
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Especial Pobreza - Vale da Conquista, Terra Vermelha, Vila Velha
Terra Vermelha, Vila Velha: um dos lugares socialmente mais frágeis do Estado Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Jones dos Santos Neves divulga nesta quinta-feira (14) pela manhã a pesquisa Evolução da Pobreza no Brasil e no Espírito Santo. O levantamento vai mostrar que 6,7% dos capixabas, 275 mil pessoas levando em consideração a população estimada do Estado (4,1 milhões), estão em situação extrema de pobreza. Em 2020, eram 3,8% de miseráveis, uma expansão bastante relevante. O desemprego e a inflação alta castigam forte os mais pobres.
O estudo tomou como base os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2021 (PNAD-2021) conduzida pelo IBGE, levando em conta as referências adotadas pelo Banco Mundial. De acordo com a instituição, em valores já convertidos para real, a linha de extrema pobreza é aquela que está abaixo de R$ 168,13 mensais por pessoa.
O Espírito Santo registrou a décima menor taxa de extrema pobreza entre as unidades federativas, ficando abaixo da média nacional (8,4%). O Estado onde proporcionalmente há menos pobres é Santa Catarina: 2,1%. No Maranhão, 21,1% das pessoas recebem menos de R$ 168,13 por mês.  

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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