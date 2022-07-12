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Entretenimento

Vital deve movimentar R$ 40 milhões

Expectativa é de que o carnaval fora de época, marcado para os dias 16 e 17 de setembro, atraia quase 10 mil turistas para Vitória

Públicado em 

12 jul 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Trio elétrico da banda Asa de Águia puxando o Bloco Cerveja & Coco no Vital
Trio elétrico da banda Asa de Águia puxando o Bloco Cerveja & Coco em um Vital do início dos anos 2000 Crédito: Fábio Vicentini | Arquivo | A Gazeta
Não é pouco o volume de dinheiro que um evento como o Vital, marcado para os dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, põe para girar. Pelas contas dos organizadores do carnaval fora de época, toda a cadeia do entorno do evento deve movimentar algo próximo a R$ 40 milhões. Da rede hoteleira, passando por bares e restaurantes, até chegar aos fornecedores de luz, som e estrutura para a festa.
"Nossa expectativa de público total, os dois dias somados, é de 40 mil pessoas. A gente acredita que serão 8 mil de fora da Grande Vitória. Este pessoal deve movimentar bastante o setor hoteleiro, os bares, os restaurantes e o comércio em geral em algo próximo a R$ 20 milhões", afirma Pablo Pacheco, um dos organizadores do evento.
A cadeia de fornecedores de eventos, muito castigada nos últimos anos por conta da pandemia, deverá receber uma injeção de até R$ 2,5 milhões. "O entretenimento tem a característica de espalhar muito o movimento da economia. Temos os abadás, os camarotes e tudo que é consumido ali, que não é pouca coisa. Tem os fornecedores diretos - som, luz, estrutura -, mas tem também o comércio de roupas, turismo, salão de beleza, enfim, dá um impacto relevante e até difícil de ser mensurado. Esse número de R$ 40 milhões eu diria que é até conservador", explica Lilian Moussallem, sócia de Pacheco na organização do Vital.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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