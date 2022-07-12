Vital deve movimentar R$ 40 milhões

"Nossa expectativa de público total, os dois dias somados, é de 40 mil pessoas. A gente acredita que serão 8 mil de fora da Grande Vitória. Este pessoal deve movimentar bastante o setor hoteleiro, os bares, os restaurantes e o comércio em geral em algo próximo a R$ 20 milhões", afirma Pablo Pacheco, um dos organizadores do evento.

A cadeia de fornecedores de eventos, muito castigada nos últimos anos por conta da pandemia, deverá receber uma injeção de até R$ 2,5 milhões. "O entretenimento tem a característica de espalhar muito o movimento da economia. Temos os abadás, os camarotes e tudo que é consumido ali, que não é pouca coisa. Tem os fornecedores diretos - som, luz, estrutura -, mas tem também o comércio de roupas, turismo, salão de beleza, enfim, dá um impacto relevante e até difícil de ser mensurado. Esse número de R$ 40 milhões eu diria que é até conservador", explica Lilian Moussallem, sócia de Pacheco na organização do Vital.