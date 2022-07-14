Porto de Vitória mais profundo é prioridade dos novos donos da Codesa

"As simulações virtuais e demais procedimentos precisam ser feitos pelos donos do porto, que são os interessados. Precisam acionar a Marinha e dar os subsídios. Com base nisso terão ou não a autorização para receber embarcações maiores. Isso já está sendo tratado pela Quadra e pela equipe de transição", explicou Júlio Castiglioni, ex-presidente da Codesa e que hoje atua como consultor da Quadra.

Segundo ele, o aumento de meio metro, que pode parecer pouco, aumenta bastante a competitividade do complexo portuário de Vitória. "Com 13 metros poderemos receber 94% da frota mundial de navios Panamax (termo que designa os navios que possuem o tamanho máximo para passar nas eclusas do Canal do Panamá) com sua plena capacidade. Hoje, com 12,5 metros, essas mesmas embarcações precisam entrar, por conta da profundidade, com até 25% a menos de carga, na média. É uma diferença enorme, que faz toda a diferença", finalizou Castiglioni.