Placas do Brasil supera pandemia e já avalia expansão no Norte do ES

A fábrica de MDF Placas do Brasil é uma das mais modernas do país Crédito: Divulgação/ Placas do Brasil

Inaugurada em junho de 2018, em Pinheiros , Norte do Estado, a Placas do Brasil, fabricante de MDF (matéria-prima da indústria moveleira), pretendia ter em 2020 o seu primeiro ano na plena potência. Em março daquele ano que prometia, chegou a pandemia e a unidade teve de suspender a operação em abril e maio. Os sócios da empresa (hoje são 35) tiveram de capitalizar o negócio em R$ 50 milhões no período. Com clientes devolvendo material, as perspectivas não eram nada boas.

Até que chegou o mês de junho, quando o país, ainda com inflação e juros baixos, começou a observar um superaquecimento na construção civil e em tudo que envolvia mercado imobiliário, inclusive a compra de móveis. Desde então, a fábrica funciona em sua plena capacidade (30 mil m3 de MDF por mês), chegando a superar a capacidade em vários meses. No ano passado, a produção anual da fábrica ficou 385 mil m3, sendo que a capacidade máxima é de 360 mil m3. O mês de julho deve fechar com 32 mil m3. Diante deste cenário, uma ampliação da produção de MDF já está sendo estudada.

O que já é realidade é a construção da segunda linha de MDF revestido, produto de maior valor agregado. Hoje, dos 30 mil m3 produzidos mensalmente, 10 mil m3 são revestidos e 20 mil m3 são crus. A intenção é elevar a produção de revestidos para 19 mil m3 e jogar a de cru para 11 mil m3 na média. "Este investimento eleva consideravelmente o valor agregado da nossa produção. O metro cúbico de MDF cru sai por R$ 1 mil, o de revestido vale R$ 2 mil", explicou o presidente do Conselho de Administração da Placas do Brasil, Luis Soares Cordeiro.