A Gazeta inicia verificação de conteúdos sobre as eleições 2022 no ES

A Gazeta vai checar conteúdos sobre as eleições 2022 no ES Crédito: Arte/A Gazeta

A Gazeta inicia nesta semana uma operação de combate à desinformação sobre as eleições no Veja abaixo como enviar sugestões de checagem. inicia nesta semana uma operação de combate à desinformação sobre as eleições no Espírito Santo . O Passando a Limpo vai verificar conteúdos enganosos viralizados na internet relacionados às Eleições 2022 no Estado até a data do segundo turno, marcado para 30 de outubro.

A iniciativa, em parceria com a Google, vai monitorar publicações com grande compartilhamento e engajamento nas principais redes sociais, como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, por meio de ferramentas como CrowdTangle e TweetDeck, além de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Eleitores também poderão enviar conteúdos que considerarem suspeitos.

O foco será desmentir boatos relacionados ao Espírito Santo durante o período das eleições gerais.



A Gazeta estreou em 2017 a seção Passando a Limpo, com o objetivo de esclarecer dúvidas dos leitores, desfazer boatos e combater a disseminação de conteúdos falsos. Nas eleições, esse tipo de verificação de conteúdo foi realizado nos pleitos de 2018 e 2020. Além disso, desde 2018, A Gazeta também faz parte da coalizão de veículos de imprensa que integram o Projeto Comprova, de verificação de conteúdos que viralizam.

Editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva reforça a importância da participação dos leitores do jornal no combate às fake news. "Nossos jornalistas foram treinados com métodos de checagem para desvendar o que é um boato, mas para isso precisamos da ajuda dos nossos leitores. Já temos a parceria nacional do Comprova, que nos permite mostrar a desinformação espalhada no país. Agora, teremos um time para garantir a checagem local, com a ajuda do nosso público. Isso é muito bom para a democracia e para um voto consciente", afirma.

COMO SERÃO VERIFICADOS E CLASSIFICADOS OS CONTEÚDOS

Apenas publicações e mensagens em que houver potencial viralização serão verificadas, desde que os fatos citados sejam possíveis de serem checados. A equipe do Passando a Limpo vai usar ferramentas próprias para investigar conteúdos como fotos e vídeos, além de consultar bancos de dados oficiais, documentos públicos e especialistas em determinados assuntos.

Após o trabalho de investigação, será publicada a conclusão da verificação no site e nas redes sociais de A Gazeta. Os conteúdos terão um dos seguintes selos:

Enganoso: Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Falso: Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.

Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira. Sátira: Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Esses conteúdos serão verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Esses conteúdos serão verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros. Comprovado: Fato verdadeiro; evento confirmado; localização comprovada; ou conteúdo original publicado sem edição.

SAIBA COMO PARTICIPAR

A Gazeta como sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é: (27) 99530-3577 (basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp). Ou então acesse aqui para enviar sua sugestão de checagem com apenas um clique. Quem receber ou se deparar com algum conteúdo que considerar duvidoso na internet sobre as eleições gerais no Espírito Santo poderá encaminhá-lo para as redes sociais ou para o WhatsApp decomo sugestão de verificação ao longo de toda a eleição. O número é:(basta adicionar como contato no seu celular e chamar no WhatsApp).