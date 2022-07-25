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Eleições 2022

Itapemirim é cidade que mais ganhou eleitor no ES; Iúna a que mais perdeu

Em todo o Estado, o número de pessoas aptas a votar em outubro cresceu 6% em relação às últimas eleições gerais, em 2018. e apenas seis cidades apresentaram queda. Veja a lista
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

25 jul 2022 às 13:30

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 13:30

Titulo de eleitor
Seis municípios do Espírito Santo apresentaram queda no número de eleitores Crédito: Shutterstock
As Eleições 2022 terão 166.778 eleitores a mais no Espírito Santo, em comparação com as últimas eleições gerais, ocorridas em 2018. O Estado registrou um crescimento de 6% no eleitorado, passando de 2.754.728 pessoas aptas a votar naquele ano para 2.921.506 neste ano. Considerando os 78 municípios capixabas, somente seis registraram queda no número de eleitores. 
O município em que o eleitorado mais cresceu é Itapemirim, com um aumento expressivo de 16% no número de pessoas aptas a votar. A cidade do litoral capixaba saiu de 30.517 para 35.442 eleitores. Em segundo lugar vem a pequena Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó, que passou de 3.781 para 4.312 votantes, um aumento de 14%.
Na terceira posição há um empate entre Presidente Kennedy e Vila Velha, ambas com 12% de aumento no eleitorado. Na cidade do Litoral Sul, o número de eleitores subiu de 10.959 para 12.277.  Já no município da Grande Vitória a quantidade de votantes passou de 298.748 para 336.050. 
A cidade de Serra segue no posto de maior colégio eleitoral do Estado. Com 349.398 pessoas aptas a votar, o município registrou um aumento do eleitorado de 8,91%. Já Fundão foi o município que menos cresceu na Grande Vitória, tendo 1,14% de eleitores a mais, o que corresponde a um total de 14.217 votantes.
A capital do Estado, Vitória, apresentou aumento de 6,93% no eleitorado e tem agora um total de 264.428 cidadãos. Guarapari Cariacica tiveram um crescimento parecido — 5,1% e 5%— e somam 96.661 e 272.688 eleitores, respectivamente.

DIMINUIÇÃO

Os municípios do Espírito Santo que registraram queda no eleitorado foram Afonso CláudioBarra de São FranciscoGovernador LindenbergIúnaMantenópolis Pancas. Em nenhum deles, no entanto, a diminuição foi expressiva. A maior redução ocorreu em Iúna, cidade que, neste ano, conta com 1,6% menos votantes. São 346 eleitores a menos do que em 2018, quando havia 21.139 pessoas aptas a ir às urnas. Agora, em 2022, são 20.793.
No Brasil, 156.454.011 vão poder votar em outubro, um aumento de 6,21% em relação às últimas eleições gerais, em 2018, quando eram 144 milhões. As mulheres são a maioria, correspondendo a 52,65% do eleitorado nacional, enquanto os homens somam 47,33%. A região que possui o maior número de pessoas que vão às urnas neste ano é o Sudeste, com 44,64%.

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