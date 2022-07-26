Candidatos ao governo do ES poderão gastar até R$ 7,1 milhões na campanha

Os candidatos a governador do Espírito Santo poderão gastar até R$ 7,115 milhões na campanha do primeiro turno das eleições deste ano, conforme valores fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O limite previsto é o mesmo adotado nas eleições de 2018, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período.
Por conta disso, o teto de gastos de campanha para todos os cargos eletivos das eleições 2022 será 27,06% superior ao estabelecido nas eleições de quatro anos atrás. Esse parâmetro foi estabelecido pelo TSE para fixar os limites de despesas das campanhas eleitorais deste ano em razão da ausência de uma lei específica aprovada pelo Congresso Nacional para isso. Todos os limites estão previstos na Portaria 647/2022 do TSE.
Caso a disputa ao governo do Estado vá para o segundo turno, os candidatos terão um acréscimo de até R$ 3.557.761,23 para gastar na campanha. Em 2018, o teto previsto para o primeiro turno era de R$ 5,6 milhões, enquanto o adicional para o segundo turno era de R$ 2,8 milhões.
Os valores fixados pelo TSE incluem as despesas para os candidatos a vice-governador e, se houver dois turnos na disputa para governador do Espírito Santo nas eleições 2022, limite de gastos atingirá R$ 10.673.283,69.
Assim como para o cargo de governador, o limite de gastos para a campanha de senador varia de acordo com o eleitorado de cada Estado. No Espírito Santo, os concorrentes a uma cadeira no Senado poderão gastar até R$ 3.811.887,03 na campanha de 2022. O valor já inclui as despesas com suplentes de senador.
O TSE também fixou valores para os cargos de presidente, deputado federal e deputado estadual. A tabela com todos os valores pode ser conferida no final deste texto.
Para os concorrentes a uma vaga na Câmara dos Deputados o valor é o mesmo em todo o Brasil: R$ 3.176.572,53. Nas eleições 2018, o limite previsto era de R$ 2,5 milhões.
A campanha dos interessados em uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo poderá ter despesas que somem até R$ 1.270.629,01. Em 2018, o teto foi de R$ 1 milhão. Assim como na disputa para deputado federal, o valor da campanha para deputado estadual é o mesmo em todo o País.
Já a disputa para o mais alto cargo do Executivo nacional terá limite de gastos de R$ 88,944 milhões para o primeiro turno. Se houver segundo turno na disputa para a Presidência da República, os candidatos a presidente poderão acrescentar até R$ 44,472 milhões em gastos. Com isso, a campanha de um presidenciável poderá custar até R$ 133.416.046,20, em caso de dois turnos nas eleições 2022.