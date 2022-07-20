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Qualidade e credibilidade

Raposa, checagem e TikTok: como será a cobertura das eleições 2022 em A Gazeta

Conteúdos em diferentes formatos ajudam os eleitores a esclarecerem dúvidas sobre o processo eleitoral e acompanharem as informações dos candidatos para eleger presidente, governador, senador e deputados
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 jul 2022 às 18:10

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 18:10

Como será a cobertura das eleições 2022 em A Gazeta
Conteúdos produzidos por A Gazeta, em diversos formatos, ajudam eleitores a se informarem sobre o processo eleitoral Crédito: Arte: Geraldo Neto
A menos de três meses para o primeiro turno, A Gazeta intensifica a produção de conteúdos, em diferentes formatos, para ajudar os eleitores a esclarecerem dúvidas sobre o processo eleitoral e acompanharem as informações dos candidatos para eleger presidente, governador, senador e deputados.
Checagens para identificar informações falsas, pesquisas de intenção de voto, análises do cenário eleitoral, vídeos curtos no TikTok para descomplicar assuntos complexos e os bastidores da disputa com a Raposa Política fazem parte da cobertura das Eleições 2022, que você pode acompanhar em agazeta.com.br/eleicoes2022, nas nossas redes sociais e na CBN.  
"As eleições de 2022 só acontecem em outubro, mas o calendário eleitoral para os jornalistas da redação de A Gazeta e CBN já começou há bastante tempo. Estamos planejando muitas novidades para este ano, de forma a garantir a qualidade da apuração jornalística, uma vez que somos referência neste tipo de cobertura, e oferecer novas formas de se informar sobre esse conteúdo", frisa a editora-chefe Elaine Silva. 
Para os eleitores, uma das primeiras ferramentas também é o calendário eleitoral. Produzido com as principais datas até o dia da votação do 2º turno, eles podem consultá-las com um clique nos dias em destaque. Entre os momentos importantes deste período, estão as convenções partidárias que estarão autorizadas a partir desta quarta-feira (20). Desses encontros, vão sair os nomes dos candidatos que estarão na disputa. 
No site de A Gazeta, e também nas redes sociais, vídeos curtos e explicativos sobre termos políticos e regras das eleições marcam uma característica comum da equipe de simplificar os conteúdos para que o eleitor receba informações de qualidade e possa exercer com consciência o seu direito ao voto.

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Plataforma com predominância de jovens, o TikTok também será canal de informação de A Gazeta sobre as eleições para alcançar esse público.  "Queremos nos aproximar desses leitores e para isso estaremos também na rede social, para contar numa linguagem didática o que está acontecendo no pleito", ressalta Elaine Silva.  "E o humor refinado da nossa Raposa Política, que já nos acompanha desde o jornal impresso, volta para esta cobertura, trazendo leveza para os conteúdos de eleições", acrescenta.

CHECAGEM

Outra iniciativa para contribuir com o processo eleitoral é o Passando a Limpo, um projeto que verifica conteúdos viralizados nas redes sociais que provocam dúvidas no leitor. A partir de agosto, haverá um enfoque na eleição local, promovendo checagem em declarações e postagens de candidatos. Nesta época, alguns políticos utilizam-se de conteúdos falsos ou enganosos para atacar adversários, enquanto outros exageram realizações para se promover. A proposta aqui será "passar a limpo" o que for dito e mostrar o que é verdade e o que é boato. 
"Nossa cobertura de eleições evoluiu muito ao longo do tempo, mas sempre esteve baseada no jornalismo de qualidade e de credibilidade. Para isso, aprimoramos muito nossa forma de apurar as informações, com técnicas de checagem dos fatos"
Abdo Chequer - Diretor de Jornalismo
Hoje, observa Abdo Chequer, há muito mais possibilidades de informar o leitor de forma instantânea no site e na rádio. "Melhoramos muito em agilidade, mas mantendo sempre princípios que norteiam nossa tradição na apuração eleitoral: somos imparciais e apartidários."
Para os eleitores com dúvidas sobre os candidatos,  também será lançada a plataforma "Combina com Você", em que será possível identificar, a partir das preferências pessoais, o perfil dos concorrentes que mais se aproxima de seus ideais de atuação política. Mesmo se você não tiver dúvidas, vale conferir se o nome que tem em mente de fato apresenta as mesmas inclinações para temas importantes. 
Diante desse cenário de tantos postulantes a ocupar o Palácio Anchieta, serão criadas páginas específicas de cada candidato a governador do Espírito Santo. Assim, o leitor poderá acompanhar diretamente um a um, e tudo o que for divulgado sobre sua campanha. 
Esses são alguns conteúdos para o período eleitoral que, naturalmente, também contará com pesquisas de intenção de voto dos cargos majoritários - presidente, governador e senador - debates e entrevistas com quem vai concorrer ao governo do Estado e apuração em tempo real nas urnas. 
"Teremos também muita análise de cenários, bastidores políticos com a coluna de Letícia Gonçalves, e a força de um time de checagem para esclarecer desinformação e boatos. Outras novidades estão no forno e em breve os leitores e ouvintes serão informados de mais ações para garantir que tenhamos a melhor e maior cobertura do Estado das eleições 2022", finaliza Elaine Silva.

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