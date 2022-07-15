Em comparação a 2018, houve um aumento de 6% no total de eleitores no Estado. Esse crescimento segue o padrão nacional. No Brasil, o crescimento foi de 6,21% em relação à última eleição geral: o número de eleitores passou de 147.306.275, em 2018, para 156.454.011 este ano, também de acordo com números do TSE. Os dois turnos da eleição estão marcados para os dias 2 e 30 de outubro.

Novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de outubro Crédito: Abdias Pinheiro / SECOM / TSE

Your browser does not support the audio element. ES tem 2,9 milhões de eleitores aptos a votar, 166 mil a mais do que em 2018

As mulheres são maioria no eleitorado que vai às urnas no Estado para votar em candidatos a presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. São 1.534.873 eleitoras, ou seja, 53% do total. Já o número de eleitores chega a 1.385.794 (47%). Outras 839 pessoas não informaram o gênero ao TSE.

A maioria do eleitorado capixaba compreende a faixa etária entre 35 a 44 anos, com 623.492 eleitores, o equivalente a 21,34% do total. Os idosos com mais de 70 anos são 262.308 (8,97%). Já os jovens com 16 anos incompletos (aqueles que completam 16 anos até o 1º turno das eleições) a 17 anos, são 27.785 (0,95%).

O grau de escolaridade dos eleitores também foi divulgado. Do total apto a votar no Estado, 742.594 pessoas informaram ter o ensino fundamental incompleto, o que corresponde a 25,42% do eleitorado. Os que possuem ensino médio completo são 730.419 eleitores (25%). Outros 519.203 (17,77%) possuem o ensino médio incompleto. Apenas 10,24%, ou seja, 299.237 concluíram a graduação superior completa. Analfabetos representam 3,64% do eleitorado, sendo 106.467 pessoas.

A Justiça Eleitoral também garante, pela terceira eleição consecutiva, que pessoas transgêneras, transexuais e travestis tenham o nome social (aquele pelo qual o eleitor prefere ser chamado) impresso no título e no caderno de votação. Neste ano, 641 eleitores utilizaram o nome social no Espírito Santo.

Os eleitores com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida podem exercer o voto em seções adaptadas pela Justiça Eleitoral. Para as eleições de outubro, 24.112 eleitores declararam ter alguma limitação. De acordo com o calendário eleitoral, os cidadãos nessa situação têm até o dia 18 de agosto para solicitar transferência para uma seção com acesso facilitado.