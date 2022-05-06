Número de jovens eleitores no ES cresce quase 30% em relação a 2018

Crescimento no número de novos eleitores no Espírito Santo foi de 29,64% em relação a 2018 Crédito: TSE/Divulgação

O número de novos eleitores do Espírito Santo que tiraram o título para votar pela primeira vez nas eleições de 2022 teve um crescimento de 29,64% em relação a 2018, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

No total, 29.159 jovens de 16 a 18 anos que moram no Espírito Santo se inscreveram na Justiça Eleitoral entre os meses de janeiro e abril deste ano. Em 2018, foram 22.491 novos eleitores dessa faixa etária inscritos nos quatro primeiros meses do ano.

Dos novos eleitores capixabas inscritos em 2022, 14.723 tiraram o título ao longo do mês de abril, ou seja, mais da metade do total. Em janeiro, o Estado ganhou apenas 3.711 eleitores de 16 a 18 anos e, em fevereiro, 3.687.

O aumento da procura dos jovens para tirar o título de eleitor começou em março, como reflexo das campanhas realizadas nas redes sociais envolvendo artistas, influenciadores digitais e ações do próprio TSE, como a Semana do Jovem Eleitor, realizada entre os dias 14 e 18 de março. No Espírito Santo, o número de novos eleitores em março foi de 7.038.

No grupo dos que poderão votar pela primeira vez este ano estão também jovens de 15 anos que completarão 16 anos até o dia do primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. A permissão foi dada por uma resolução do TSE.

DADOS NACIONAIS

O Brasil ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos de janeiro a abril deste ano. Esse número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 2018 e de 57,4% em relação aos quatro primeiros meses do ano em 2014.