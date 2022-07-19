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Após ataque às urnas

Procuradores reagem a Bolsonaro e cobram Aras para abertura de investigação

Grupo de 43 procuradores que atuam em todo o país quer que o presidente seja investigado por ilícito eleitoral
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2022 às 18:12

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 18:12

BRASÍLIA - Procuradores da República afirmaram nesta terça-feira (19) que Jair Bolsonaro faz campanha de desinformação, avilta a liberdade democrática e acionaram o procurador-geral da República, Augusto Aras, para que o presidente seja investigado.
Assinado por 43 integrantes do Ministério Público Federal (MPF) que atuam como procuradores dos direitos do cidadão e endereçado à Procuradoria-Geral Eleitoral, comandada por Aras, o ofício é uma reação de integrantes do órgão às acusações feitas sem provas por Bolsonaro ao sistema eleitoral durante apresentação para embaixadores no Palácio da Alvorada nesta segunda (18).
Procurador-geral da República, Augusto Aras, acionou o STF acusando inconstitucionalidade em lei estadual
Procurador-geral da República, Augusto Aras, é cobrado sobre investigação a presidente da República Crédito: Rafael Luz / STJ
"O presidente da República atacou explicitamente o sistema eleitoral brasileiro, proferindo inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira, em clara campanha de desinformação, o que semeia a desconfiança em instituições públicas democráticas, bem como na imprensa livre", afirmam os signatários do documento.
"A conduta do Presidente da República afronta e avilta a liberdade democrática, com claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais e, nesse contexto, encerra, em tese, a prática de ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder."

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