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Prazos e regras

Calendário eleitoral: as datas mais importantes das Eleições 2022

No dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Confira as principais datas da corrida eleitoral
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 jul 2022 às 08:08

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 08:08

Calendário
No calendário eleitoral, julho será marcado pelas convenções dos partidos Crédito: Shutterstock
Você sabe quando a campanha dos candidatos para as Eleições 2022 começa oficialmente no Brasil? E a propaganda no rádio, na TV e na internet? O calendário eleitoral é um importante instrumento para acompanhar todo o processo de preparação até o dia da votação.
 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece uma programação, em que consta uma série de regras sobre todos os atos que envolvem candidatos, partidos, eleitores e Judiciário, entre outros participantes. No mês de julho, por exemplo, um dos marcos é o início das convenções partidárias, encontros em que as legendas definem as alianças e os candidatos. Com essas informações, A Gazeta reuniu as principais datas até o segundo turno, previsto para 30 de outubro. Clique no dia e confira: 

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