Calendário eleitoral: as datas mais importantes das Eleições 2022

Você sabe quando a campanha dos candidatos para as Eleições 2022 começa oficialmente no Brasil? E a propaganda no rádio, na TV e na internet? O calendário eleitoral é um importante instrumento para acompanhar todo o processo de preparação até o dia da votação.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece uma programação, em que consta uma série de regras sobre todos os atos que envolvem candidatos, partidos, eleitores e Judiciário, entre outros participantes. No mês de julho, por exemplo, um dos marcos é o início das convenções partidárias, encontros em que as legendas definem as alianças e os candidatos. Com essas informações, A Gazeta reuniu as principais datas até o segundo turno, previsto para 30 de outubro. Clique no dia e confira: