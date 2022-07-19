Ricardo Ferraço: dezesseis anos depois, de volta como candidato a vice

Ex-senador Ricardo Ferraço discursa, em Vitória, em evento da pré-campanha de Simone Tebet à Presidência da RepúblicaCrédito: Letícia Gonçalves
Em 2006, para construir uma ampla aliança em torno da reeleição do então governador Paulo Hartung (na época filiado ao PMDB), vários partidos e políticos deram suas contribuições.
O PT desistiu de lançar Claudio Vereza ao Palácio Anchieta e, ainda que os petistas não estivessem na coligação de Hartung, endossaram a candidatura dele e até deram aval para a consolidação da parceria do governador com o PSDB.
O tucano Ricardo Ferraço, que foi secretário estadual de Agricultura, por sua vez, abriu mão de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados – mesmo cotado para ser um dos campeões de votos, como registrou A Gazeta, na época – para figurar como vice na chapa do governador.
E Renato Casagrande foi o candidato ao Senado do grupo. Luiz Paulo Vellozo Lucas, que acabou não sendo lançado à vaga pelo PSDB, recusou-se a pedir votos para o socialista. Mas Ricardo mostrou-se fiel aos aliados, mesmo os não correligionários: "Vou trabalhar dentro da coligação o nome de Renato", cravou, em julho daquele ano.
Ricardo já era cotado, naquela época, para concorrer ao governo em 2010, como um caminho natural após ser vice.
Preparou-se e foi preparado por Hartung para a sucessão. O governador se licenciaria do cargo antes do fim do segundo mandato consecutivo, deixaria o Executivo nas mãos do vice, que concorreria à reeleição.
Mas, quando chegou o fatídico "abril sangrento", em 2010, Ricardo foi rifado. Devido a contrapartidas partidárias costuradas nacionalmente, o governador permaneceu no cargo e apoiou a candidatura de Casagrande ao Palácio Anchieta.
A Ricardo, coube a resignação, não sem antes disparar: "Eu sangrei porque o fogo amigo me corroeu".
As coisas mudaram. Hartung e Casagrande agora são adversários e é o socialista o líder do projeto que o tucano endossa.
Mais uma vez, Ricardo Ferraço já chega à chapa com projeções para o que vai ser nos próximos quatro anos, um provável candidato ao governo do estado, já que Casagrande não vai poder tentar mais um mandato consecutivo.
Isso, claro, se os dois vencerem o pleito de 2022.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.