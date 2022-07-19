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Eleições 2022

Casagrande anuncia Ricardo Ferraço como vice na chapa para o governo do ES

Ex-senador, filiado ao PSDB, já foi vice de Paulo Hartung

Públicado em 

19 jul 2022 às 18:01
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ricardo Ferraço e Renato Casagrande andando juntos durante a campanha de 2018
Ricardo Ferraço e Renato Casagrande andando juntos durante a campanha de 2018 Crédito: Facebook/Ricardo Ferraço
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta terça-feira (19), o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) como vice na chapa em que o socialista disputa a reeleição pelo governo do Espírito Santo. 
A escolha já era dada como certa, como a coluna mostrou. E, nesta terça pela manhã, o tucano esteve no Palácio Anchieta. A reunião contou ainda com os presidentes estaduais de PSB, PSDB e Cidadania, o que serviu para selar a aliança.
Tudo já indicava que Ricardo seria o escolhido, até porque Alberto Gavini, que preside o PSB no estado, já elencava PSDB e Cidadania, dois partidos que estão federados, entre os integrantes da ampla aliança que se formou em torno do socialista. E a dupla somente toparia entrar no grupo se obtivesse a vaga de candidato a vice ou de candidato ao Senado.
Para o Senado, Casagrande já apoia a recondução de Rose de Freitas (MDB), ainda que não tenha anunciado isso oficialmente. Aliás, até Ricardo, PSDB e Cidadania estão ao lado da parlamentar. Logo, seria na cadeira de vice que tentariam emplacar alguém.
Ricardo tem a simpatia de empresários, o que ajuda a equilibrar a chapa, liderada por um socialista – que também tem bom trânsito no meio empresarial – e integrada pelo PT de Lula.

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Ricardo foi senador pelo Espírito Santo de 2011 a 31 de janeiro de 2019. Tentou a reeleição em 2018, como o apoio de Casagrande, mas perdeu. 
Também já foi vice-governador do Espírito Santo, na gestão de Paulo Hartung, entre 2007 e 2011.  Hartung e Casagrande hoje são adversários.
A NOTA, NA ÍNTEGRA, ENVIADA EM PRIMEIRA MÃO À COLUNA:
Renato Casagrande, pré-candidato à governador pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), apresenta o nome do ex-senador Ricardo Ferraço, que representa a Federação Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Cidadania, para compor a chapa majoritária como pré-candidato a vice-governador.
Essa caminhada, iniciada na última semana, tem por objetivo a consolidação de um projeto de futuro para o Espírito Santo que, desde o início de 2019, vive um momento de significativos avanços econômicos e sociais. Neste sentido, a frente liderada pelo governador Renato Casagrande deve seguir, nas próximas semanas, com a composição de uma coligação ampla, envolvendo todas as forças políticas capixabas que desejam um Estado forte e equilibrado, pronto para crescer ainda mais nos próximos anos.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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