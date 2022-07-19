Casagrande anuncia Ricardo Ferraço como vice na chapa para o governo do ES

Ricardo Ferraço e Renato Casagrande andando juntos durante a campanha de 2018 Crédito: Facebook/Ricardo Ferraço

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta terça-feira (19), o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) como vice na chapa em que o socialista disputa a reeleição pelo governo do Espírito Santo.

A escolha já era dada como certa, como a coluna mostrou . E, nesta terça pela manhã, o tucano esteve no Palácio Anchieta. A reunião contou ainda com os presidentes estaduais de PSB, PSDB e Cidadania, o que serviu para selar a aliança.

Tudo já indicava que Ricardo seria o escolhido, até porque Alberto Gavini, que preside o PSB no estado, já elencava PSDB e Cidadania, dois partidos que estão federados, entre os integrantes da ampla aliança que se formou em torno do socialista. E a dupla somente toparia entrar no grupo se obtivesse a vaga de candidato a vice ou de candidato ao Senado.

Ricardo foi senador pelo Espírito Santo de 2011 a 31 de janeiro de 2019. Tentou a reeleição em 2018, como o apoio de Casagrande, mas perdeu.

Também já foi vice-governador do Espírito Santo, na gestão de Paulo Hartung, entre 2007 e 2011. Hartung e Casagrande hoje são adversários.

A NOTA, NA ÍNTEGRA, ENVIADA EM PRIMEIRA MÃO À COLUNA:

Renato Casagrande, pré-candidato à governador pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), apresenta o nome do ex-senador Ricardo Ferraço, que representa a Federação Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Cidadania, para compor a chapa majoritária como pré-candidato a vice-governador.