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Eleições 2022

Confira datas das convenções partidárias para escolha de candidatos no ES

Partidos e federações terão até 5 de agosto para oficializar candidaturas aos cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senadores e suplentes, deputados federais e deputados estaduais
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

20 jul 2022 às 16:53

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 16:53

Os partidos políticos e federações partidárias iniciam nesta quarta-feira (20) o período oficial de definição dos candidatos que disputarão as eleições 2022, com a realização das convenções partidárias.  Durante os encontros, que serão realizados até 5 de agosto, cada partido vai definir como disputará a eleição e deve apresentar uma lista com os nomes que lançará para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senadores e suplentes, deputados federais e deputados estaduais.
Caso a legenda não tenha candidatura própria para presidente, governo ou Senado, deverá indicar quem irá apoiar para poder integrar oficialmente a coligação. Para a disputa proporcional (deputado estadual e deputado federal), não será permitida a realização de coligação, pela primeira vez, e cada agremiação terá uma chapa própria para concorrer às vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.
Urna - confirma
As convenções partidárias darão o primeiro passo para oficializar os nomes dos candidatos que estarão na urna eletrônica, nas eleições 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva
No Espírito Santo, todas as siglas com pré-candidatos a governador do Estado já definiram a data de suas convenções partidárias. No entanto, até a realização dos encontros muitas negociações ainda vão rolar e alguns nomes podem se juntar para a corrida pelo comando do Palácio Anchieta. Alguns partidos como o PT ainda não indicaram uma data para a convenção.
A primeira convenção prevista no Estado é a do Patriota, no próximo domingo (24). O partido está entre os que declararam apoio ao nome do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), na disputa para governador.
Entre as siglas com pré-candidato ao governo, a primeira convenção será no próximo dia 27, do Novo, que deve oficializar a chapa com o ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira para governador e a jornalista Camila Domingues para vice, além de confirmar os nomes que concorrerão a outros cargos pela legenda.
No dia 31 de julho está prevista a realização das convenções do Republicanos e, no dia 2 de agosto, do União Brasil, cujos pré-candidatos a governador são Erick Musso e o deputado federal Felipe Rigoni. No mercado político, aumentaram as especulações em torno de uma possível aliança entre os dois. Caso isso ocorra, eles precisarão registrar em convenção quem ficará com a vaga para governador e quem ficará com a vice. Do contrário, os partidos confirmarão suas candidaturas ao governo com os apoios já definidos. Musso conta com o apoio do PSC e do Patriota.
O Republicanos ainda tem o nome do ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli para confirmar para a disputa ao Senado. Os dois partidos também devem lançar, individualmente, chapas com candidatos a deputado federal e estadual.
A federação formada por PSDB e Cidadania realizará convenção no dia 28 de julho e o Podemos, no dia 29. Os três partidos estão entre os que devem confirmar apoio ao nome do governador Renato Casagrande (PSB) para a corrida ao Palácio Anchieta. A federação deve oficializar o nome do ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) para a vaga de vice na chapa de Casagrande.
Já a situação do Podemos ainda é incerta, já que a pré-candidatura ao Senado do coronel Alexandre Ramalho só deve ser mantida se ele obtiver o apoio do governador.
Estão previstas sete convenções partidárias para o dia 30 de julho, até o momento. Três candidaturas ao governo do Estado devem ser confirmadas na data: do ex-deputado federal Carlos Manato (PL), do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e do capitão da Polícia Militar Vinícius Sousa (PSTU). 
Também realizarão convenções na mesma data: PTB, que deve indicar o vice de Manato; PP, previsto para integrar a coligação de apoio a Casagrande; PSC, que está no arco de aliados de Erick Musso; e Solidariedade, que deve confirmar apoio a Audifax.
O governador Casagrande terá a candidatura à reeleição oficializada na convenção do PSB, que ocorrerá no dia 31 de julho. No encontro, o partido também confirmará a coligação que apoiará o socialista na disputa ao governo, o nome de Ricardo Ferraço como vice e quem ele apoiará na disputa ao Senado, além dos nomes que integrarão as chapas para deputados.
Ainda no dia 31 de julho, a candidatura do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) deve ser confirmada pelo PSD, que fará a convenção de maneira conjunta com PMB e DC, partidos que já declararam que irão apoiá-lo na corrida para governador.
Em agosto estão previstas as convenções do PRTB, que promete lançar nomes próprios para todos os cargos, e do PDT, que integrará a chapa de Casagrande na disputa para governador, além do União Brasil.

Correção

27/07/2022 - 9:51
Versão anterior desta matéria trazia na tabela, erroneamente, a informação de que a convenção do partido Novo seria realizada na Câmara de Vitória. No entanto, o local correto é a Fucape. O texto foi corrigido. 

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