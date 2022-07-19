Alianças para disputa ao governo do ES avançam; Casagrande já tem 10 siglas

Aridelmo, Audifax, Manato, Musso, Rigoni, Guerino, Casagrande e Vinícius: pré-candidatos ao governo tentam fortalecer suas chapas antes das convenções Crédito: Montagem Geraldo Neto

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, reforça o que disse Casagrande sobre o partido querer a aliança mais ampla possível. Segundo Gavini, a aliança em torno da reeleição do governador já conta com 10 partidos, além do próprio PSB. São eles: PDT, PT, PV, PCdoB, MDB, Podemos, Pros, PP, PSDB e Cidadania.

Muito se falou sobre a possibilidade de alguns partidos pularem do barco com a entrada do PT na chapa do PSB, especialmente PP, PSDB e Cidadania, mas até o momento isso passou longe de acontecer.

Os arranjos da parceria entre Casagrande e Ricardo Ferraço foram definidos em reunião realizada na manhã desta terça-feira (19) entre os dois e líderes do PSB, PSDB e Cidadania . PSDB e Cidadania estão federados e, por isso, já teriam de caminhar juntos. O PSDB havia exigido publicamente a vaga de vice ou do Senado para apoiar um nome ao governo e conversava com outros pré-candidatos a governador.

Antes dessa reunião, Gavini havia ressaltado à reportagem de A Gazeta que o vice seria uma decisão exclusiva do governador. "Ele precisa ter alguém com quem possa contar. Os partidos vão respeitar essa decisão", frisou o presidente estadual do PSB.

Depois do anúncio, o presidente estadual do PSB voltou a enfatizar que todas as decisões relacionadas às alianças são conversadas antes com todos os partidos que fazem parte da coligação, que pode chegar a 13 legendas. Em 2018, Casagrande foi eleito governador com o apoio de 18 legendas, incluindo o PSB. Nas reuniões com os partidos, segundo Gavini, estão sendo discutidos plano de governo e participação na gestão, em caso de reeleição, pois várias legendas conversam com outros pré-candidatos.

Depois de definir o vice, Casagrande deve anunciar quem vai apoiar na disputa ao Senado. A senadora Rose de Freitas (MDB) é a favorita, mas o coronel Alexandre Ramalho (Podemos) acredita muito na sua competitividade para ser o escolhido. Ele frisou que não tem nada de candidatura avulsa ao Senado, pois essa é uma decisão do presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel.

Ramalho se reuniu na manhã desta terça-feira com o presidente estadual do PP, Marcus Vicente, e os deputados federais do PP Neucimar Fraga e Da Vitória. Ao ser questionado sobre a possibilidade de apoiar outro nome para o governo para se manter na disputa ao Senado, caso Casagrande opte por Rose, ele garantiu que "não tem nenhuma conversa nesse sentido".

O presidente estadual do PP é aliado de primeira hora de Casagrande, mas o partido faz parte da base do presidente Jair Bolsonaro (PL) e abriga várias lideranças bolsonaristas no Estado, que teriam ficado insatisfeitas com a declaração do governador de que fará campanha somente para Lula na disputa presidencial . No entanto, a saída do PP da aliança é considerada difícil de ser confirmada.

Para o PSB, a aliança com o PP está sedimentada. "Não vamos nos meter nos problemas internos dos partidos. Se um ou outro não quiser ficar, que resolva com o partido dele. Se está na coligação, tem que seguir a coligação. O PSB é um partido que respeita o processo democrático. Estamos conversando para ajudar e ter uma aliança maior", destacou Gavini.

A BUSCA DESENFREADA POR APOIOS

Por outro lado, o bom trânsito de Musso com Rigoni, Zanon, Manato e também com o ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) pode contribuir para a formação de uma aliança com alguns deles. A parceria mais improvável no momento é com Manato, uma vez que o PL também tem nome próprio ao Senado, o do ex-senador Magno Malta. O partido também tem quase fechada a indicação do vice pelo PTB.

Sem conseguir avançar nos apoios obtidos logo que se lançou - manteve Patriota e PSC, mas perdeu o Agir -, Erick Musso não conseguiu empolgar o mercado político. Ao mesmo tempo, não estaria muito disposto a compor como vice de algum outro pré-candidato. Segundo lideranças políticas, tanto Rigoni quanto Zanon teriam aberto essa possibilidade a ele.

A parceria com Rigoni é desejada por Musso, com quem gostaria de compor a "chapa da juventude". Os dois são considerados jovens, o primeiro tem 31 anos e o segundo, 35, além de estarem no início de suas carreiras políticas. Rigoni é deputado federal de primeiro mandato, enquanto Musso está no segundo mandato de deputado estadual. A ascensão dos dois na política contou com a simpatia do ex-governador Paulo Hartung (sem partido), que também é muito próximo de Zanon.

Procurados para comentar a possibilidade de parceria entre eles, Musso e Rigoni se calaram. Mas o secretário-geral do União Brasil no Espírito Santo, Arilton Ribeiro, enfatizou que Rigoni "tem o comando do partido e autonomia para tomar qualquer decisão"

"(Tem autonomia) para tomar a decisão de ser candidato a governador, que é prioridade para ele, como também para dialogar com outras candidaturas, até para que elas possam abrir mão e compor junto com ele esse projeto, um projeto de futuro e de novo ciclo político e econômico", assegurou o dirigente partidário.

Ele acrescentou que o União Brasil é "a noiva mais cobiçada", uma vez que o partido tem o maior tempo de TV e acesso a um grande volume de recursos do fundo partidário, por ter eleito a maior bancada de deputado federal, em 2018. Além disso, afirmou que Rigoni já tem um plano de governo construído a partir do diálogo com a sociedade, algo que muitos pré-candidatos não têm.

No entanto, até agora Rigoni não obteve apoio de nenhuma sigla. Assim como ele, Aridelmo e o capitão Vinícius Sousa (PSTU) caminham sem aliados para a disputa ao governo, até o momento.