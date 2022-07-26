Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Da mulher negra ao político tradicional: a mudança no perfil do vice de Casagrande

Em 2018, o então candidato a governador escolheu Jacqueline Moraes (PSB), enquanto neste ano, em busca da reeleição, socialista optou por Ricardo Ferraço (PSDB); cenário político influencia a guinada
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

26 jul 2022 às 10:03

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 10:03

Renato Casagrande (PSB) escolheu Jacqueline Moraes para vice nas eleições de 2018 e, neste ano, mudou para Ricardo Ferraço
Renato Casagrande (PSB) escolheu Jacqueline Moraes para vice nas eleições de 2018 e, neste ano, mudou para Ricardo Ferraço Crédito: Montagem A Gazeta
Nas eleições de 2018, o governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), então postulante ao cargo de chefe do Executivo estadual, surpreendeu o mercado político ao escolher a correligionária Jacqueline Moraes (PSB) para ocupar a vaga de vice na chapa.
Da mulher negra ao político tradicional - a mudança no perfil do vice de Casagrande
Na época, Jacqueline, que só tinha exercido um mandato político, o de vereadora de Cariacica, não tinha tradição na militância partidária, mas era conhecida pela militância social, principalmente em movimentos voltados para mulheres negras e periféricas.
Quatro anos depois dessa decisão, Casagrande faz um movimento oposto. Na última terça-feira (19), o governador anunciou que, em 2022, seu candidato a vice será o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB), um homem branco, de centro-direita e político tradicional. Nada fora dos padrões. 

Veja Também

Ricardo Ferraço: dezesseis anos depois, de volta como candidato a vice

Essa mudança brusca de perfil tem influência direta do cenário político e ideológico que se desenhou de lá para cá. Em 2018, quando Jacqueline foi escolhida para vice de Casagrande, o Brasil passava por um momento de fomento de candidaturas femininas. 
Dos 13 candidatos que disputaram a presidência na última eleição, duas eram mulheres e cinco tinham mulheres como vice, entre eles Fernando Haddad (PT), que disputou o segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL) e tinha Manuela D'ávila (PCdoB) na chapa.
No Espírito Santo não foi diferente. Duas mulheres disputaram o governo do Estado — Rose de Freitas (MDB) e Jackeline Rocha (PT) — e três, dos outros quatro candidatos, escolheram uma mulher para vice.
É claro que Jacqueline não foi escolhida apenas pelo fato de ser mulher. Até porque, havia outros candidatos cotados para o posto, entre eles Lenise Loureiro (Cidadania), ex-secretária de Turismo do governo. Mas, naquele ano, existia uma preocupação entre os socialistas de ter um vice mais voltado para o lado social, que representasse a cara do político que Casagrande queria imprimir. 
“A Jacqueline é uma liderança popular importante, uma mulher, negra, com sensibilidade na área social, e se encaixou bem no perfil de vice que eu estava querendo”, afirmou o socialista em entrevista para A Gazeta em agosto de 2018.

Veja Também

"Voz feminina precisa estar representada", diz Simone Tebet em visita ao ES

As alianças que Casagrande conseguiu aglutinar em torno da própria candidatura naquela eleição também viabilizaram a escolha de Jacqueline. Ele tinha apoio de 18 partidos e definiu a escolha de uma vice da mesma legenda como “necessária para que houvesse um equilíbrio de forças”. Ou seja, evitar conflitos com outras legendas.
A importância de candidaturas femininas não diminuiu em 2022, mas a preocupação, neste ano, é outra. Em um cenário nacionalmente polarizado, a busca do "equilíbrio" tornou-se o foco de muitos candidatos, inclusive Casagrande. Isso ficou explícito na nota enviada pelo governador à imprensa na última terça-feira, quando Ricardo Ferraço foi anunciado vice.
“A frente liderada pelo governador Renato Casagrande deve seguir, nas próximas semanas, com a composição de uma coligação ampla, envolvendo todas as forças políticas capixabas que desejam um Estado forte e equilibrado”, diz um trecho da nota.
Com tradição em um partido progressista e de centro-esquerda, o atual governador ganhou, nos últimos anos, o rótulo de "comunista" diante da ascensão do bolsonarismo no Brasil. A declaração de apoio ao ex-presidente Lula (PT) no último mês pode ter reforçado essa imagem para muitos eleitores, principalmente os antipetistas.
Ter um vice "de direita" é, na atual conjuntura, fundamental para Casagrande mostrar equilíbrio e ampliar o eleitorado. E uma formação puro-sangue (com candidato a governador e vice do mesmo partido) mostra-se inviável em 2022, conforme analisa o cientista político Antônio Carlos Medeiros.
"Casagrande tem necessidade política de ampliar a aliança, de fazer um caminho mais para a centro-direita, principalmente para se contrapor aos adversários que até então se colocaram na disputa"
Antônio Carlos Medeiros - Cientista político
Ricardo Ferraço cumpre bem esse papel. É um político de centro-direita, que transita bem entre o empresariado. E por mais que o governador não encontre tanta resistência nesse segmento, ele não é a figura política mais querida. Ter o apoio dos empresários é importante para qualquer governo, mas não é só isso. 
Ricardo também agrega experiência política. Já foi senador, deputado e vice-governador de Paulo Hartung entre 2007 e 2010.  É filiado a um partido tradicional, que já exerceu protagonismo na política brasileira. Dificilmente receberia o rótulo de "comunista".
Na avaliação de Antônio Carlos Medeiros, Ricardo Ferraço será uma peça chave para Casagrande angariar apoio de outros partidos políticos. Ele vê uma eleição difícil pela frente e a necessidade de uma ampla coalização. 
“A trajetória de Ricardo agrega politicamente apoios a Casagrande. Não apenas na eleição, mas para o pós, caso ele seja reeleito. O governador precisa ter governabilidade e Ricardo soma nesse sentido”, aponta.

Veja Também

"Casagrande não tem nenhum compromisso comigo para 2026", garante Ferraço

Alianças para disputa ao governo do ES avançam; Casagrande já tem 10 siglas

Calendário eleitoral: as datas mais importantes das Eleições 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Jaqueline Moraes Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados