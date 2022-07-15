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Eleições 2022

"Voz feminina precisa estar representada", diz Simone Tebet em visita ao ES

Pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, senadora está percorrendo o país apresentado-se como terceira via na disputa e com apelo ao eleitorado feminino
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 jul 2022 às 18:15

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 18:15

Senadora e pré-candidata à Presidência da República Simone Tebet em evento em Vitória
Senadora e pré-candidata à Presidência da República, Simone Tebet participou de encontro do MDB em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Percorrendo o país para consolidar seu nome na disputa à Presidência da República, a senadora Simone Tebet (MDB/MS) fez uma rápida passagem pelo Espírito Santo nesta sexta-feira (15), trazendo na bagagem um discurso de combate à fome, às desigualdades e ao desemprego. Ela se projeta como uma candidata da chamada terceira via — nem à direita, nem à esquerda do espectro político — e, particularmente, faz um apelo ao eleitorado de que "a voz feminina precisa ser representada" na política nacional. 
Nesta semana, a pré-candidata emedebista lançou o jingle "Ela sim, eles não", numa clara referência à polarização da disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL). 
"Não interessa para o Brasil este clima beligerante. A questão não é direita e esquerda, é olhar para o norte e apresentar solução para os reais problemas do país. Erradicar a miséria, diminuir a pobreza, a desigualdade social. Garantir a transferência de renda porque há milhões passando fome, possibilitar educação de qualidade", pontuou Simone Tebet ao chegar ao Cerimonial Oásis, em Vitória, onde foi realizado o encontro do MDB, com Cidadania e PSDB, para receber a senadora. 

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A emedebista ressaltou que representa uma candidatura de centro e a maioria da população brasileira, isto é, as mulheres. "É a voz feminina que precisa ser representada. Aqui no Espírito Santo, a senadora Rose de Freitas (MDB) — que vai disputar a reeleição para a única vaga ao Senado Federal pelo Estado — é uma das poucas com condições de fazer esse papel. Não podemos diminuir o número da bancada, de mulheres falando sobre o que nós mulheres precisamos e queremos para nossas vidas. Nossa candidatura tem, sim, o propósito de colocar mais mulheres na política", frisou.
Durante seu discurso, por diversas vezes mencionou os problemas sociais por que passa o Brasil, porém não falou em iniciativas para enfrentá-los. Ela afirmou que as propostas estão sendo construídas "a muitas mãos." Para Simone Tebet, entretanto, a partir do momento que o país tiver um governo estável e equilibrado, parceiro da iniciativa privada, vai atrair investimentos, equilibrar as contas públicas e reduzir o custo de vida da população. 
"O prato do brasileiro não é mais o arroz com feijão. É o arroz ou feijão. Aliás, arroz quebrado, não tendo nem gás para cozinhar. Tudo é em dólar. Se tem estabilidade, um governo estável, controla o câmbio e, com dólar mais barato, tudo cai. Cai o preço do combustível, do gás de cozinha, da energia, da produção da indústria. A comida chega mais barata na mesa do trabalhador"
Simone Tebet - Senadora e pré-candidata à Presidência da República
Simone Tebet se propõe a ser uma alternativa, mas ainda não está no radar da maioria do eleitorado brasileiro. Em recente pesquisa do Datafolha, o nome da pré-candidata emedebista era desconhecido de mais de 70% das pessoas. Questionada sobre as estratégias para ser reconhecida e, mais que isso, ganhar votos, ela falou que as viagens pelo país, conversando que a população, devem mudar esse cenário. 
"Uma das formas é andando por todos os Estados como estamos fazendo, mostrando para o Brasil o momento difícil que vivemos e que é hora de buscar alternativas. Não é olhar para o passado, que já não nos atende mais, muito menos permanecer no presente. Com propostas equilibradas para o Brasil, acabando com esse 'nós contra eles', devolver o país aos brasileiros. Falar menos de Lula e Bolsonaro, e mais de Brasil", defendeu. 
Governador Renato Casagrande e senadora Simone Tebet (MDB-MS) no Palácio Anchieta
O governador Renato Casagrande recebeu a senadora Simone Tebet no Palácio Anchieta Crédito: Divulgação/Assessoria Simone Tebet
Simone Tebet reforçou que sua política é fazer propostas afirmativas, sem ataques, e com soluções concretas para construir um país diferente do atual. Apesar de dizer que não queria falar de Bolsonaro, ao ser questionada sobre a gestão do atual presidente e as declarações dele sobre mulheres, a senadora foi enfática: "Ele não representa só as mulheres, mas todo o povo brasileiro. Ele não é um bom presidente para o Brasil."
Durante a visita ao Espírito Santo, Simone Tebet teve um encontro com Renato Casagrande (PSB), que já declarou seu voto em Lula. A emedebista assegurou que o partido estará no palanque do governador que vai disputar a reeleição e aguarda, como contrapartida, a confirmação do apoio do socialista a Rose de Freitas para o Senado. 
Após a reunião, que teve ainda a participação de outras lideranças políticas, Casagrande fez publicação em suas redes sociais, elogiando Simone Tebet. 

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