Deputado do ES tem conta do Instagram suspensa por decisão do STF

Capitão Assumção é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Assessoria de Capitão Assumção

De acordo com o mandado de intimação, publicado pelo parlamentar no Twitter, as decisões dizem respeito ao inquérito das Fake News no STF. Nele, a Suprema Corte brasileira apura supostos casos de ameaça ao próprio funcionamento e seus membros.

Para A Gazeta, Assumção lamentou as decisões do ministro e disse que pretende recorrer da suspensão da conta no Instagram. "É uma ferramenta muito importante para mim. Eu tenho bastante alcance no Instagram e é ainda mais importante agora neste período de eleição", disse.

O inquérito, que corre em sigilo, foi instaurado em março de 2019 pelo ministro Dias Toffoli. Teve como ponto de partida conteúdos divulgados em redes sociais com notícias falsas e ameaças contra os membros do Supremo.