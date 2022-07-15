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Investigação

Deputado do ES tem conta do Instagram suspensa por decisão do STF

Perfil de Capitão Assumção foi retirado do ar no âmbito do inquérito das Fake News na quinta-feira (14), mesmo dia em que congressista foi intimado a depor na Polícia Federal
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

15 jul 2022 às 15:57

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 15:57

Capitão Assumção é candidato a prefeito de Vitória
Capitão Assumção é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Assessoria de Capitão Assumção
O deputado estadual Capitão Assumção (PL) teve a conta no Instagram suspensa na quinta-feira (14), mesmo dia em que foi intimado a depor na Polícia Federal. O bloqueio do perfil e a intimação foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
De acordo com o mandado de intimação, publicado pelo parlamentar no Twitter, as decisões dizem respeito ao inquérito das Fake News no STF. Nele, a Suprema Corte brasileira apura supostos casos de ameaça ao próprio funcionamento e seus membros.
Para A Gazeta, Assumção lamentou as decisões do ministro e disse que pretende recorrer da suspensão da conta no Instagram. "É uma ferramenta muito importante para mim. Eu tenho bastante alcance no Instagram e é ainda mais importante agora neste período de eleição", disse.
O inquérito, que corre em sigilo, foi instaurado em março de 2019 pelo ministro Dias Toffoli. Teve como ponto de partida conteúdos divulgados em redes sociais com notícias falsas e ameaças contra os membros do Supremo.

Correção

15/07/2022 - 5:45
Versão anterior desta matéria trazia, erroneamente, a informação de que Capitão Assumção é deputado federal. O correto é deputado estadual. O texto foi corrigido.

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