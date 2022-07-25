Patriota confirma apoio a Erick Musso na disputa ao governo do ES

O deputado estadual Doutor Hércules, o presidente do Patriota, Rafael Favatto, e Erick Musso, pré-candidato ao governo do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Dando a largada para as convenções partidárias no Espírito Santo , o Patriota lançou, no último domingo (24), as chapas de candidatos a deputado estadual e deputado federal que vão disputar as eleições de 2022. O partido também confirmou apoio à pré-candidatura de Erick Musso (Republicanos) ao governo estadual.

Entre os nomes apresentados estão o da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), e do presidente do partido, Rafael Favatto (Patriota), que buscam uma vaga na Câmara dos Deputados.

Segundo Gilvan, Favatto estava desviando a ideologia do partido, de direita, e apoiando Casagrande. A desfiliação de Gilvan foi feita sem o aval do Patriota, que entrou na Justiça com pedido de cassação do mandato por infidelidade partidária.

O apoio, contudo, acabou sendo dado a Erick Musso, que também se encontra alinhado ao espectro político de direita e tem repetido exaustivamente nas redes sociais que é cristão e defensor da família. Até o momento, o presidente da Assembleia fez aliança com o PSC e Patriota.

CONVENÇÃO

A convenção estadual do Patriota aconteceu na Quadra do Novo Império, em Caratoíra, Vitória. Foram lançadas as chapas para deputado federal, com 11 pré-candidatos, além de 31 pré-candidatos para deputado estadual.

Entre os nomes anunciados na chapa para deputado federal estão o da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), que deixou o Republicanos no período de troca da janela partidária, e de Rafael Favatto, que não tentará reeleição na Assembleia para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Os deputados estaduais do Patriota Rafael Favatto e Doutor Hércules Crédito: Instagram @doutorhercules

A convenção partidária é uma exigência da Justiça Eleitoral para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Os eventos podem acontecer até o dia 5 de agosto. Confira aqui as datas das convenções no Espírito Santo.