Patriota confirma apoio a Erick Musso na disputa ao governo do ES

Dando a largada para as convenções partidárias no Espírito Santo, o Patriota lançou, no último domingo (24), as chapas de candidatos a deputado estadual e deputado federal que vão disputar as eleições de 2022. O partido também confirmou apoio à pré-candidatura de Erick Musso (Republicanos) ao governo estadual.
Entre os nomes apresentados estão o da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), e do presidente do partido, Rafael Favatto (Patriota), que buscam uma vaga na Câmara dos Deputados.
Erick, que discursou no evento, é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e tem Favatto como parte do seu grupo de deputados na Casa. A aliança entre os dois já havia sido anunciada em abril por meio de um vídeo nas redes sociais.
Mas, diferentemente do atual presidente da Assembleia Legislativa, Favatto mantém um relacionamento amistoso com o governador Renato Casagrande (PSB), sem fazer oposição. Essa boa relação motivou, inclusive, a saída do vereador de Vitória Gilvan da Federal do Patriota, em abril deste ano.
Segundo Gilvan, Favatto estava desviando a ideologia do partido, de direita, e apoiando Casagrande. A desfiliação de Gilvan foi feita sem o aval do Patriota, que entrou na Justiça com pedido de cassação do mandato por infidelidade partidária.
Apesar das alegações do vereador, Favatto já tinha se comprometido a caminhar com bolsonaristas e sinalizou até que poderia apoiar outro pré-candidato ao governo do Estado: o ex-deputado Carlos Manato (PL). Em fevereiro, durante evento de filiação de Manato ao PL, o presidente do Patriota afirmou que havia um objetivo comum de "defender a família brasileira, patriota, e a família Bolsonaro".
O apoio, contudo, acabou sendo dado a Erick Musso, que também se encontra alinhado ao espectro político de direita e tem repetido exaustivamente nas redes sociais que é cristão e defensor da família. Até o momento, o presidente da Assembleia fez aliança com o PSC e Patriota.
CONVENÇÃO
A convenção estadual do Patriota aconteceu na Quadra do Novo Império, em Caratoíra, Vitória. Foram lançadas as chapas para deputado federal, com 11 pré-candidatos, além de 31 pré-candidatos para deputado estadual.
Entre os nomes anunciados na chapa para deputado federal estão o da vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), que deixou o Republicanos no período de troca da janela partidária, e de Rafael Favatto, que não tentará reeleição na Assembleia para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Já na chapa de deputados estaduais, Doutor Hércules (Patriota), que quase ficou sem partido para concorrer ao pleito deste ano, vai em busca do quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa.
A convenção partidária é uma exigência da Justiça Eleitoral para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Os eventos podem acontecer até o dia 5 de agosto. Confira aqui as datas das convenções no Espírito Santo.
Patriota confirma apoio a Erick Musso na disputa ao governo do ES