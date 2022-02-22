Com vídeo de apoio de ministros de Bolsonaro, PL lança Manato ao governo do ES

Filiação ao PL e lançamento da pré-candidatura de Manato ao governo do Estado Crédito: Iara Diniz

Também foi exibida uma mensagem do presidente, que dizia estar feliz com a candidatura da dupla Manato (ao governo) e Magno Malta (PL) ao Senado, mas o vídeo não deixou claro se foi gravado especificamente para a cerimônia de filiação.

O vídeo foi publicado nas redes sociais de Manato no dia 14 de fevereiro com a legenda: "Como foi em 2018, esse ano o capixaba terá novamente a chance de eleger candidatos alinhados ao nosso presidente Jair Bolsonaro". Nas eleições de 2018, Manato também concorreu ao governo e Magno ao Senado.

Em mensagem enviada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , afirma que a filiação de Manato é um grande reforço para o Partido Liberal e tornará o "Espírito Santo bem mais forte e com a perspectiva de colocar o Brasil acima de tudo". Já Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, ressaltou a "competência e talento" do pré-candidato ao governo capixaba.

Os deputados federais Bia Kicis (PSL) e Daniel Silveira (PSL) – preso no ano passado devido a ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) – também enviaram mensagens a Manato.

O evento que lançou o ex-deputado como pré-candidato ao governo do Espírito Santo aconteceu durante a tarde, em um hotel em Vitória. O vice-presidente nacional do PL, Capitão Augusto, veio até o Estado para representar Valdemar Costa Neto, que comanda a legenda.

Ele classificou a filiação de Manato como uma "escolha acertada" e parte do projeto do Partido Liberal de eleger um grande número de governadores e a maior bancada no Congresso.

"O partido está em festa com a presença do presidente Bolsonaro. Temos a expectativa de nos tornarmos já no mês de março o maior partido do Brasil e de eleger a maior bancada nessas eleições, de ao menos 65 deputados federais, 15 senadores", afirmou.

Carlos Manato, Magno Malta e Capitão Augusto durante cerimônia de filiação nesta terça-feira (21) Crédito: Iara Diniz

PLURIPARTIDARISMO CONSERVADOR

A união da direita conservadora no Espírito Santo foi diretriz do discurso do ex-senador Magno Malta, que comanda o partido no Estado. Magno é pré-candidato ao Senado e afirmou que a ida de Manato para a legenda faz parte de uma estratégia para "juntar partidos e pessoas em um pluripartidarismo conservador" em prol da reeleição de Bolsonaro.

"Não queremos que a esquerda volte, então, a estratégia é juntar esses partidos, essas pessoas em partidos diferentes, no pluripartidarismo conservador. É algo que começou no Espírito Santo e vai tomando corpo Brasil afora" Magno Malta - Ex-senador e presidente do PL no Espírito Santo

"São partidos que existem, têm estatutos diferentes, mas não carregam neles os estatutos de esquerda. Nossa luta não é contra pessoas ou indivíduos. Eu posso chamar Renato Casagrande de amigo, posso chamar João Coser de amigo, Sergio Vidigal de amigo, sempre os respeitei. Mas a nação foi depurando e estamos vivendo em um momento que ou você é cristão conservador ou você é de esquerda, não tem meio-termo", afirmou Magno Malta.

Um dos partidos que vai fazer parte dessa aliança é o PTB. A coligação entre as legendas foi anunciada durante o evento de filiação, que teve a participação do vice-presidente nacional do PTB, Otávio Fakhoury, e Subtenente Assis, que comanda a legenda no Espírito Santo.

O partido vai abrigar a deputada federal Soraya Manato, que é casada com Manato e hoje está filiada ao PSL. Ela também pregou a união da direita conservadora.

"Vamos nos unir em torno dos nossos deputados federais, estaduais, do nome de Magno Malta para senador, do Manato, pré-candidato a governador. Se nós não nos unirmos, a esquerda vai, eles são muitos unidos", afirmou.

Além do PTB, o Patriota é um dos partidos que pode vir a fazer parte dessa aliança. O presidente estadual da legenda, deputado estadual Rafael Favatto, falou durante o evento e afirmou que havia um objetivo comum de "defender a família brasileira, patriota, e a família Bolsonaro". O vereador de Vitória Gilvan da Federal (Patriota), que faz parte dos quadros do partido, também discursou.

FILIAÇÃO FOI FEITA COM CALMA

A filiação de Manato ao PL já estava sendo discutida há algum tempo, mas encontrava alguns entraves, entre eles a dificuldade da legenda de lançar duas candidaturas majoritárias, já que Magno Malta vai disputar uma vaga no Senado.

As conversas se intensificaram, segundo Manato, após a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido, mas que "tudo foi feito com calma, e em uma data simbólica: 22/02/22". O número do PL nas urnas é 22.

De acordo com Magno Malta, a espera foi estratégica, esperando o momento certo para a filiação. "A nossa luta é ideológica. Então foi necessário esse movimento de esperar, de conversar e protelar. Por conta desse entendimento, é que a filiação está acontecendo neste momento", disse.

CRÍTICAS AO GOVERNO CASAGRANDE

No discurso, Manato falou sobre o plano de governo, principalmente na área de saúde e segurança. Alfinetou medidas adotadas pela atual administração durante a pandemia e disse que vai discutir "um projeto da ética, do combate à corrupção, não do lockdown, que tira o direito de ir e vir".

Manato, que é médico, não poupou críticas ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. "Ele veio de Cuba e não sabe o que é urgência e emergência", disse. Nésio é formado em Medicina em Cuba.

O pré-candidato do PL também fez um aceno aos policiais militares ao criticar o valor do salário pago à categoria. Afirmou que vai apoiar a implementação de escolas cívico-militares e que "o Espírito Santo vai ser o maior exportador de bandido".

Manato ainda aproveitou o momento para falar com a militância e destacar a relação de amizade com o presidente Jair Bolsonaro. Repetiu o lema "Deus, pátria e família" do chefe do Executivo e reforçou apoio a temas caros à direita conservadora. Houve um momento de oração e louvor durante o evento.

"Essas pessoas que estão aqui hoje são as que atravessam a 3ª Ponte, que vão à Praça do Papa. São as pessoas que têm coragem de defender Deus, pátria e família, são contra o aborto, o STF. Isso é ser cristão, é botar Deus acima de tudo e é isso que nós defendemos", disse.

"Se tem duas pessoas que são amigas do presidente Jair Bolsonaro são Magno Malta e Manato", frisou.

FILIAÇÃO DE DEPUTADOS

Além de Manato, foi anunciada, durante o evento, a filiação dos deputados Capitão Assumção (que estava no Patriota) e Danilo Bahiense (atualmente sem partido). Eles integram a base bolsonarista e de oposição ao governo Casagrande na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Os deputados Carlos Von (Avante) e Torino Marques (PSL), que fazem parte do grupo de oposição, também participaram do evento e discursaram. Nos discursos, foi ressaltado o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a união da direita conservadora no Estado.