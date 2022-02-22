Com vídeo de apoio de ministros de Bolsonaro, PL lança Manato ao governo do ES

O ex-deputado federal Carlos Manato assinou, nesta terça-feira (22), a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL) e teve a pré-candidatura lançada ao governo do Espírito Santo. O evento contou com a presença da militância da direita capixaba, além de vídeos de apoio de ministros do governo de Jair Bolsonaro (PL).
Também foi exibida uma mensagem do presidente, que dizia estar feliz com a candidatura da dupla Manato (ao governo) e Magno Malta (PL) ao Senado, mas o vídeo não deixou claro se foi gravado especificamente para a cerimônia de filiação.
O vídeo foi publicado nas redes sociais de Manato no dia 14 de fevereiro com a legenda: "Como foi em 2018, esse ano o capixaba terá novamente a chance de eleger candidatos alinhados ao nosso presidente Jair Bolsonaro". Nas eleições de 2018, Manato também concorreu ao governo e Magno ao Senado.
Em mensagem enviada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que a filiação de Manato é um grande reforço para o Partido Liberal e tornará o "Espírito Santo bem mais forte e com a perspectiva de colocar o Brasil acima de tudo". Já Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, ressaltou a "competência e talento" do pré-candidato ao governo capixaba.
Os deputados federais Bia Kicis (PSL) e Daniel Silveira (PSL) – preso no ano passado devido a ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF)– também enviaram mensagens a Manato.
O evento que lançou o ex-deputado como pré-candidato ao governo do Espírito Santo aconteceu durante a tarde, em um hotel em Vitória. O vice-presidente nacional do PL, Capitão Augusto, veio até o Estado para representar Valdemar Costa Neto, que comanda a legenda.
Ele classificou a filiação de Manato como uma "escolha acertada" e parte do projeto do Partido Liberal de eleger um grande número de governadores e a maior bancada no Congresso.
"O partido está em festa com a presença do presidente Bolsonaro. Temos a expectativa de nos tornarmos já no mês de março o maior partido do Brasil e de eleger a maior bancada nessas eleições, de ao menos 65 deputados federais, 15 senadores", afirmou.
PLURIPARTIDARISMO CONSERVADOR
A união da direita conservadora no Espírito Santo foi diretriz do discurso do ex-senador Magno Malta, que comanda o partido no Estado. Magno é pré-candidato ao Senado e afirmou que a ida de Manato para a legenda faz parte de uma estratégia para "juntar partidos e pessoas em um pluripartidarismo conservador" em prol da reeleição de Bolsonaro.
"Não queremos que a esquerda volte, então, a estratégia é juntar esses partidos, essas pessoas em partidos diferentes, no pluripartidarismo conservador. É algo que começou no Espírito Santo e vai tomando corpo Brasil afora"
"São partidos que existem, têm estatutos diferentes, mas não carregam neles os estatutos de esquerda. Nossa luta não é contra pessoas ou indivíduos. Eu posso chamar Renato Casagrande de amigo, posso chamar João Coser de amigo, Sergio Vidigal de amigo, sempre os respeitei. Mas a nação foi depurando e estamos vivendo em um momento que ou você é cristão conservador ou você é de esquerda, não tem meio-termo", afirmou Magno Malta.
Um dos partidos que vai fazer parte dessa aliança é o PTB. A coligação entre as legendas foi anunciada durante o evento de filiação, que teve a participação do vice-presidente nacional do PTB, Otávio Fakhoury, e Subtenente Assis, que comanda a legenda no Espírito Santo.
O partido vai abrigar a deputada federal Soraya Manato, que é casada com Manato e hoje está filiada ao PSL. Ela também pregou a união da direita conservadora.
"Vamos nos unir em torno dos nossos deputados federais, estaduais, do nome de Magno Malta para senador, do Manato, pré-candidato a governador. Se nós não nos unirmos, a esquerda vai, eles são muitos unidos", afirmou.
Além do PTB, o Patriota é um dos partidos que pode vir a fazer parte dessa aliança. O presidente estadual da legenda, deputado estadual Rafael Favatto, falou durante o evento e afirmou que havia um objetivo comum de "defender a família brasileira, patriota, e a família Bolsonaro". O vereador de Vitória Gilvan da Federal (Patriota), que faz parte dos quadros do partido, também discursou.
FILIAÇÃO FOI FEITA COM CALMA
A filiação de Manato ao PL já estava sendo discutida há algum tempo, mas encontrava alguns entraves, entre eles a dificuldade da legenda de lançar duas candidaturas majoritárias, já que Magno Malta vai disputar uma vaga no Senado.
As conversas se intensificaram, segundo Manato, após a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido, mas que "tudo foi feito com calma, e em uma data simbólica: 22/02/22". O número do PL nas urnas é 22.
De acordo com Magno Malta, a espera foi estratégica, esperando o momento certo para a filiação. "A nossa luta é ideológica. Então foi necessário esse movimento de esperar, de conversar e protelar. Por conta desse entendimento, é que a filiação está acontecendo neste momento", disse.
CRÍTICAS AO GOVERNO CASAGRANDE
No discurso, Manato falou sobre o plano de governo, principalmente na área de saúde e segurança. Alfinetou medidas adotadas pela atual administração durante a pandemia e disse que vai discutir "um projeto da ética, do combate à corrupção, não do lockdown, que tira o direito de ir e vir".
Manato, que é médico, não poupou críticas ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. "Ele veio de Cuba e não sabe o que é urgência e emergência", disse. Nésio é formado em Medicina em Cuba.
O pré-candidato do PL também fez um aceno aos policiais militares ao criticar o valor do salário pago à categoria. Afirmou que vai apoiar a implementação de escolas cívico-militares e que "o Espírito Santo vai ser o maior exportador de bandido".
Manato ainda aproveitou o momento para falar com a militância e destacar a relação de amizade com o presidente Jair Bolsonaro. Repetiu o lema "Deus, pátria e família" do chefe do Executivo e reforçou apoio a temas caros à direita conservadora. Houve um momento de oração e louvor durante o evento.
"Essas pessoas que estão aqui hoje são as que atravessam a 3ª Ponte, que vão à Praça do Papa. São as pessoas que têm coragem de defender Deus, pátria e família, são contra o aborto, o STF. Isso é ser cristão, é botar Deus acima de tudo e é isso que nós defendemos", disse.
"Se tem duas pessoas que são amigas do presidente Jair Bolsonaro são Magno Malta e Manato", frisou.
FILIAÇÃO DE DEPUTADOS
Além de Manato, foi anunciada, durante o evento, a filiação dos deputados Capitão Assumção (que estava no Patriota) e Danilo Bahiense (atualmente sem partido). Eles integram a base bolsonarista e de oposição ao governo Casagrande na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Os deputados Carlos Von (Avante) e Torino Marques (PSL), que fazem parte do grupo de oposição, também participaram do evento e discursaram. Nos discursos, foi ressaltado o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a união da direita conservadora no Estado.
“Nos filiamos ao partido onde está o presidente Jair Bolsonaro e vamos manter nossa defesa por uma melhor segurança pública, por um futuro melhor das nossas crianças e por condições em que as famílias, junto com o Estado organizado, possam criar cidadãos que vão edificar novos dias para o Espírito Santo e para o Brasil”, disse Danilo Bahiense.