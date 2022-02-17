Passaporte da vacina: vereadores batem boca e sessão é suspensa na Serra

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A proibição do passaporte da vacina na cidade da Serra , apresentada por meio de projeto de lei, seria discutida durante sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira (16). Mas a discussão que se viu no plenário da Casa não foi a do texto, mas entre parlamentares do município e o vereador de Vitória Gilvan da Federal (Patriota). O bate-boca levou à suspensão da sessão.

Todos eles são simpatizantes do bolsonarismo e têm se movimentado para que Legislativos municipais barrem a exigência do comprovante de vacinação no Espírito Santo, indo contra a portaria do governo do Estado.

Durante a manhã, Gilvan usou as redes sociais para convocar as pessoas para ir até à Câmara da Serra apoiar o projeto de lei. Segundo a Casa, não houve convite para que o grupo participasse da sessão. Apesar disso, não há impedimento para que eles, ou qualquer outra pessoa, acompanhem a discussão.

CONFUSÃO COMEÇOU POR CAUSA DE MÁSCARA

A confusão na Câmara da Serra aconteceu logo no início da sessão. O presidente Rodrigo Caldeira (PRTB) informou que o Projeto de Lei 39/2022 não seria colocado em pauta devido a um pedido do vereador Artur Costa (Solidariedade), que é o autor da proposta. Artur está de atestado médico e não participou da sessão. Ele enviou um vídeo para os colegas explicando a situação.

Assim que a discussão do projeto foi retirada de pauta, o grupo de Gilvan foi até o centro do plenário para se despedir. Capitão Assumção retirou a máscara e, segundo os parlamentares, teria feito um agradecimento. Nesse momento, ele foi advertido pelo vereador Anderson Muniz (Podemos) para que colocasse a máscara de volta. Foi quando a discussão começou.

Bate-boca na Câmara da Serra durante sessão desta quarta-feira (16) Crédito: Reprodução/Youtube Câmara da Serra

No vídeo é possível ver Gilvan e Anderson (que está sentado) discutindo. O clima esquenta, o vereador da Serra se levanta e Lucas Recla tenta tirar Gilvan do local. Romulo Lacerda se aproxima, também sem máscara, e mostra que está sem a proteção.

Ao perceber o conflito, os parlamentares se aproximam e tentam afastá-los. Um deles pede no microfone: "Vereador Gilvan, respeite o nosso vereador". Em seguida, o grupo é retirado do local e a sessão encerrada.

O QUE DIZEM OS PARLAMENTARES

No vídeo da sessão, que foi transmitido no YouTube, não é possível ouvir a discussão entre Gilvan e Anderson Muniz. Procurado pela reportagem, o vereador da Serra contou que pediu respeito após Gilvan incitar as pessoas que estavam na galeria contra o Legislativo.

"Eu pedi que ele abaixasse o tom de voz porque ali não era a Câmara de Vitória onde ele grita com mulher. Falei que ou ele teria respeito ou seria retirado do local. Foi quando ele partiu para cima de mim", disse Anderson Muniz.

"Eles estavam ali, desde o início, tentando influenciar no trâmite da Câmara, pressionando os vereadores e incitando as pessoas da galeria a gritar palavras de ordem contra nós. Isso é uma falta de respeito com os vereadores da Casa", afirmou.

A reportagem procurou o vereador Gilvan da Federal para ouvir a versão dele sobre o episódio. Ele, contudo, não respondeu às mensagens ou atendeu as ligações. Nas redes sociais, o vereador Lucas Recla contou a versão dele sobre o fato e disse que, em um primeiro momento, Anderson Muniz "agride com palavras o deputado e logo após avança para agredir o vereador de Vitória Gilvan da Federal".

CONFUSÃO NA GALERIA

O bate-boca gerou tumulto na galeria da Câmara da Serra, onde algumas pessoas se manifestavam a favor do projeto de lei. Segundo vereadores, elas teriam gritado palavras de ordem. A confusão continuou do lado de fora e teve que ser apaziguada pelos parlamentares.