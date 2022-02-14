Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Capital do ES

Câmara de Vitória aprova projeto que proíbe exigência de passaporte da vacina

Por 9 votos a 4, maioria dos vereadores aprovou projeto de lei do vereador Gilvan da Federal (Patriota) que contraria portaria do governo do Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:01

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:01
votação
Sessão da Câmara de Vitória que aprovou a proibição de exigência do passaporte da vacina Crédito: Divulgação/Câmara de Vitória
Câmara Municipal de Vitória aprovou, nesta segunda-feira (14), um projeto de lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 na cidade. A proposta vai contra a portaria 020-R, publicada pelo governo do Estado, que determina a apresentação do passaporte da vacina para acesso a estabelecimentos e eventos em todos os municípios do Espírito Santo.
Dos 15 vereadores de Viória, 9 votaram a favor. Quatro foram contra: Camila Valadão (Psol), Karla Coser (PT), Aloísio Varejão (PSB) e Anderson Goggi (PTB). O presidente da Câmara, Davi Esmal (PSD) não vota, mas declarou ser favorável à proposta. Já Luiz Paulo (PV) não estava presente no momento da votação.

Veja Também

Projeto que proíbe passaporte da vacina em Vitória pode parar na Justiça

Projeto de Lei 174/2021 é de autoria do vereador Gilvan da Federal (Patriota). Ele é um dos representantes do bolsonarismo no Legislativo municipal. Durante discurso no plenário, o parlamentar se ateve a criticar o governo do Estado e o ex-presidente Lula (PT), mas pouco falou sobre questões sanitárias que envolvem a exigência do passaporte da vacina.
“A portaria do governo do Estado é ilegal e inconstitucional. Eu estou aqui pra contrapor esses partidos satânicos [...]. Não estou preocupado com o voto e o politicamente correto. Comigo não há diálogo com o ditador como o senhor Renato Casagrande e o senhor Nésio Fernandes. Temos que combatê-los e derrotá-los”, disse Gilvan.
Além de proibir que o comprovante de vacina condicione o acesso da população a espaços públicos e estabelecimentos particulares da Capital, o projeto estabelece que a Prefeitura de Vitória autue os locais que descumprirem a lei. Em caso de reincidência, o estabelecimento será multado. O valor da multa deve ser definido pelo Poder Executivo, segundo o projeto.

Como votaram os vereadores da Câmara de Vitória

Votaram contra a proibição do passaporte da vacina:

- Aloísio Varejão (PSB)
- Anderson Goggi (PTB)
- Camila Valadão (PSOL)
- Karla Coser (PT)

Votaram  a favor de proibir o passaporte da vacina:

- Denninho Silva (Cidadania)
- Leandro Piquet (Republicanos)
- Duda Brasil (PSL)
- Armandinho Fontoura (Podemos)
- Luiz Emanuel (Cidadania)
- Dalton Neves (PDT)
- André Brandino (PSC)
- Gilvan da Federal (Patriota)
- Maurício Leite (Cidadania)

* O vereador Luiz Paulo (PV) não estava presente no momento da votação. Já Davi Esmael não vota por ser o presidente da Câmara.

A sessão contou com a presença dos deputados estaduais Capitão Assumção (Patriota), Danilo Bahiense (sem partido), Carlos Von (Avante) e Torino Marques (PSL), que tentaram votar um projeto de lei semelhante na Assembleia Legislativa em regime de urgência, mas foram derrotados pela maioria dos parlamentares da Casa.
Além disso, o vereador de Vila Velha Rômulo Lacerda (Patriota) também esteve no plenário. Todos eles fazem parte da direita bolsonarista no Estado.

PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE FOI DERRUBADO

O projeto de Gilvan havia recebido parecer contrário na Comissão de Saúde elaborado pelo vereador Duda Brasil (PSL). Duda, que é o líder do prefeito Lorenzo Pazoloni (Republicanos) na Câmara, alegou inconstitucionalidade da proposta.

Veja Também

LETÍCIA GONÇALVES | A Assembleia do ES e o passaporte vacinal eleitoral

Segundo ele, o texto “fere a matéria sanitária orientada em todas as esferas administrativas”, além de contribuir para disseminação do vírus e promover desestímulo da vacinação.
9 votos a favor e 4 contra
Placar da votação do projeto de lei que aprovou a proibição de exigência do passaporte da vacina em Vitória Crédito: Reprodução/Youtube
Contudo, o parecer foi rejeitado dentro da Comissão de Saúde pelos outros membros: André Brandinho (PSC) e Anderson Goggi (PTB).
E um novo parecer, de Brandino, foi aprovado a favor do projeto, com Duda e Goggi mudando de ideia. Desta vez, Duda foi a favor da aprovação enquanto Goggi foi contra.
Câmara de Vitória aprova projeto que proíbe exigência de passaporte da vacina

Veja Também

Ministro do STF suspende parecer do MEC contra passaporte da vacina em universidades federais

Com isso, o projeto foi para votação no plenário, sendo aprovado por maioria de votos.
O texto, agora, vai para o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que pode vetar ou sancionar a proposta. Anteriormente, o chefe do Executivo se posicionou a favor do passaporte da vacina para a realização de eventos na Capital, como foi o caso do Carnaval de Vitória.
Contudo, há pressão dos próprios vereadores para que o prefeito sancione o projeto. Ele foi cobrado por isso durante a sessão pelo vereador Luiz Emanuel (Cidadania).

Veja Também

OPINIÃO DA GAZETA | Exigência de passaporte em bares e restaurantes pode estimular a vacinação

“Eu peço que Pazolini nos ajude a garantir esse projeto. Ele ganhou a eleição de 2020 derrotando a esquerda e ele precisa representar esse novo voto aqui, porque nós vamos depender disso”, disse.
As vereadoras Camila Valadão e Karla Coser classificaram a postura dos colegas como eleitoreira e afirmaram que vão acionar o Ministério Público em relação ao projeto, que elas consideram uma “aberração constitucional”. Elas ressaltaram as evidências científicas que baseiam a portaria do governo do Estado.
"A legalidade não deveria ser um mero detalhe nessa Casa. Mas o que nós estamos vemos hoje aqui não é uma discussão somente em torno do mérito do passaporte sanitário, mas um complô dos derrotados da Assembleia, que vem para cá tentar impor na nossa cidade o dito autoritarismo que tanto denunciam", afirmou Camila, sendo corroborada por Karla Coser.
“Esse argumento aqui hoje não tem validade. Sabemos que o que está sendo discutido não é o passaporte vacinal, mas as eleições de 2022."

Veja Também

UMA TEMA, DUAS VISÕES | Exigência de passaporte da vacina por estabelecimentos é ilegal?

Câmara no ES quer proibir passaporte da vacina; juristas consideram inconstitucional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Câmara de Vitória Coronavírus no ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados