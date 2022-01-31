Exigência de passaporte em bares e restaurantes pode estimular a vacinação

Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

Ômicron desestabiliza o processo de abertura que o Estado atravessava desde os últimos meses do ano passado, mas ações racionais e rápidas são fundamentais para evitar que a situação se deteriore. Por ser mais transmissível e, segundo estudos prévios, ter um menor período de incubação, a variante se torna um desafio para o sistema de saúde e para os próprios setores econômicos, obrigando o afastamento de funcionários, o que tem impacto até mesmo na manutenção das atividades.

O passaporte da vacina não é discriminatório, visto que a imunização no Estado atingiu um patamar no qual crianças, adolescentes, adultos e idosos estão contemplados. Os adultos e idosos que até o momento não completaram o ciclo básico de vacinação não o fizeram por opção própria, não por falta de acesso aos imunizantes. E, se a Ômicron tem provocado esse tsunami de casos sem que isso tenha impacto significativo em internações e mortes, a razão é a barreira erguida pelas vacinas.

A liberdade de escolha continua existindo, o poder público não pode obrigar ninguém a levar uma injeção no braço. Mas a vida em sociedade só é possível e saudável quando se estabelecem consensos. O passaporte já era uma exigência em eventos, ampliá-la para bares, restaurantes e academias acaba sendo natural em um momento de transmissão elevada. O governo estadual acerta ao estabelecer algum controle, e os representantes do setor também, ao se comprometerem com isso.

Contudo, não pode ser uma medida que fique só no papel. A fiscalização precisa existir, e mesmo que seja impossível estar em todos os locais ao mesmo tempo, é preciso criar canais de denúncia e estimular a própria população a estar atenta ao cumprimento da norma.