Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Exigência de passaporte em bares e restaurantes pode estimular a vacinação
Opinião da Gazeta

Exigência de passaporte em bares e restaurantes pode estimular a vacinação

O passaporte da vacina não é discriminatório, visto que a imunização no Estado atingiu um patamar no qual crianças, adolescentes, adultos e idosos estão contemplados

Públicado em 

31 jan 2022 às 02:00

Colunista

Passaporte
Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação
Bares e restaurantes de todo o Espírito Santo, assim como as academias, passam a exigir o passaporte da vacina para funcionarem durante a quarta onda de Covid-19. Com a explosão do número de casos, que na última semana tiveram sucessivos recordes diários, chegando perto dos 20 mil registros em 24 horas, essa é a forma mais sensata de equalizar os interesses: a medida sanitária permite que as atividades sociais e econômicas tenham prosseguimento no Estado ao reduzir os riscos de contaminação.
Ômicron desestabiliza o processo de abertura que o Estado atravessava desde os últimos meses do ano passado, mas ações racionais e rápidas são fundamentais para evitar que a situação se deteriore. Por ser mais transmissível e, segundo estudos prévios, ter um menor período de incubação, a variante se torna um desafio para o sistema de saúde e para os próprios setores econômicos, obrigando o afastamento de funcionários, o que tem impacto até mesmo na manutenção das atividades.
O passaporte da vacina não é discriminatório, visto que a imunização no Estado atingiu um patamar no qual crianças, adolescentes, adultos e idosos estão contemplados. Os adultos e idosos que até o momento não completaram o ciclo básico de vacinação não o fizeram por opção própria, não por falta de acesso aos imunizantes. E, se a Ômicron tem provocado esse tsunami de casos sem que isso tenha impacto significativo em internações e mortes, a razão é a barreira erguida pelas vacinas.

Veja Também

Passaporte da vacina será exigido para crianças a partir de março no ES

Academias no ES vão exigir passaporte da vacina. Veja regras

França aprova passaporte vacinal e Djokovic poderá ser barrado em Roland Garros

A liberdade de escolha continua existindo, o poder público não pode obrigar ninguém a levar uma injeção no braço. Mas a vida em sociedade só é possível e saudável quando se estabelecem consensos. O passaporte já era uma exigência em eventos, ampliá-la para bares, restaurantes e academias acaba sendo natural em um momento de transmissão elevada. O governo estadual acerta ao estabelecer algum controle, e os representantes do setor também, ao se comprometerem com isso.
Contudo, não pode ser uma medida que fique só no papel. A fiscalização precisa existir, e mesmo que seja impossível estar em todos os locais ao mesmo tempo, é preciso criar canais de denúncia e estimular a própria população a estar atenta ao cumprimento da norma. 
É uma decisão que, ao proibir o acesso de não vacinados aos estabelecimentos, acaba por protegê-los, já que se sabe que a chance de desenvolverem casos mais graves da doença é maior. Contudo, a maior proteção, chancelada pela ciência, continua sendo atingida quando se recebe a vacina. Espera-se que a cobrança do passaporte seja um estímulo para que mais pessoas se imunizem. 

LEIA MAIS 

Transcol: o "velho normal" segue sendo a regra para quem anda de ônibus

Praia de Cariacica sem banhistas é priorização equivocada de recursos públicos

Brasília ignora as prioridades do país com Orçamento 2022

Crimes com uso de aplicativos de encontros desafiam a segurança

Parte da elite do serviço público deve parar de olhar para o próprio umbigo

Tópicos Relacionados

Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Ômicron
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados