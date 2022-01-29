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Imunização contra a Covid-19

Passaporte da vacina será exigido para crianças a partir de março no ES

Passaporte vacinal tornou-se essencial para o acesso e permanência nos estabelecimentos e será exigido, também, a partir de 15 de março, para crianças aptas ao recebimento da 1ª dose do imunizante contra a Covid-19

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 22:04

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 jan 2022 às 22:04
Comprovante de vacinação contra a Covid-19
Comprovante de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Agência Brasil
Passaporte da vacina será exigido para crianças a partir de março no ES 
A partir do dia 15 de março deste ano, será exigido no Espírito Santo o passaporte vacinal para crianças aptas ao recebimento da 1ª dose do imunizante contra a Covid-19. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28). A exigência dá sequência ao apelo feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para que as crianças sejam vacinadas logo que possível.

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No Estado, cerca de 26.400 doses já foram aplicadas na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, que tem público de 393.089 crianças. No último fim de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) encaminhou aos municípios o ofício orientando sobre a ampliação da vacinação de crianças contra a Covid-19, seguindo as seguintes recomendações:
  • Vacinar crianças de 5 anos e as de 5 a 11 anos imunossuprimidas com a Pfizer pediátrica;
  • Priorizar a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da Coronavac;
  • Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade com a Coronavac ou Pfizer adulto;
  • Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunossuprimidos com a Pfizer adulto.
Também publicado na edição extra do Diário Oficial, o passaporte vacinal tornou-se essencial, sendo exigido de toda a população capixaba, para o acesso e permanência nos estabelecimentos. A apresentação do esquema vacinal deve ser feita de forma atualizada e sem atrasos, de acordo com o período de aptidão ao recebimento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses.

Arquivos & Anexos

Edição do Diário Oficial trata das novas regras para exigência do passaporte vacinal no ES

Veja quais estabelecimentos deverão exigir o passaporte nos municípios do Espírito Santo
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O passaporte vacinal poderá ser apresentado por meio da plataforma Vacina e Confia (disponível em vacinaeconfia.es.gov.br), ou mesmo por meio do aplicativo ConecteSUS, do Ministério da Saúde, ou ainda poderá ser apresentado o cartão de vacinação físico expedido por serviço de saúde desde que permita verificação da autenticidade por plataforma digital.
Vale frisar que, como já informado anteriormente, o comprovante de vacinação de crianças e adolescentes não será exigido para matrícula e frequência nas escolas do ES

SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM ATRASO

Será considerado atraso de esquema vacinal:
  • 56 (cinquenta e seis) dias após o recebimento da 1ª dose da Coronavac; 
  • 98 (noventa e oito) dias após o recebimento da 1ª dose da Pfizer ou da Astrazeneca; 
  • 140 (cento e quarenta) dias após o recebimento da 2ª dose de qualquer imunizante, incluindo a dose única da Jansen; 
  • 150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento da 3ª dose de qualquer imunizante, aplicável aos imunossuprimidos.

RELEMBRE

Nesta quinta-feira (27), bares e restaurantes do Espírito Santo decidiram passar a exigir o passaporte de vacinação de todos os clientes, independentemente da classificação de risco da transmissão da Covid-19 em que o município se encontra. A medida foi decidida em acordo entre representantes dos setores econômicos e o governo do Estado.
Segundo o governador Renato Casagrande, a exigência, que já existia para shows e atividades culturais, passa a valer também para todos os estabelecimentos onde as pessoas precisam tirar a máscara para comer ou beber.
O passaporte também será exigido para outras atividades, como as academias. A exceção, ele afirma, é para as lojas, onde as pessoas entram e permanecem de máscara o tempo todo.

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