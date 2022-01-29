Comprovante de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Passaporte da vacina será exigido para crianças a partir de março no ES

A partir do dia 15 de março deste ano, será exigido no Espírito Santo o passaporte vacinal para crianças aptas ao recebimento da 1ª dose do imunizante contra a Covid-19. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (28). A exigência dá sequência ao apelo feito pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, para que as crianças sejam vacinadas logo que possível.

No Estado, cerca de 26.400 doses já foram aplicadas na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, que tem público de 393.089 crianças. No último fim de semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) encaminhou aos municípios o ofício orientando sobre a ampliação da vacinação de crianças contra a Covid-19, seguindo as seguintes recomendações:

Vacinar crianças de 5 anos e as de 5 a 11 anos imunossuprimidas com a Pfizer pediátrica;

Priorizar a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da Coronavac;

Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade com a Coronavac ou Pfizer adulto;

Vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos de idade imunossuprimidos com a Pfizer adulto.

Também publicado na edição extra do Diário Oficial, o passaporte vacinal tornou-se essencial, sendo exigido de toda a população capixaba, para o acesso e permanência nos estabelecimentos. A apresentação do esquema vacinal deve ser feita de forma atualizada e sem atrasos, de acordo com o período de aptidão ao recebimento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses.

Arquivos & Anexos Edição do Diário Oficial trata das novas regras para exigência do passaporte vacinal no ES Veja quais estabelecimentos deverão exigir o passaporte nos municípios do Espírito Santo Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

O passaporte vacinal poderá ser apresentado por meio da plataforma Vacina e Confia (disponível em vacinaeconfia.es.gov.br), ou mesmo por meio do aplicativo ConecteSUS , do Ministério da Saúde, ou ainda poderá ser apresentado o cartão de vacinação físico expedido por serviço de saúde desde que permita verificação da autenticidade por plataforma digital.

SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM ATRASO

Será considerado atraso de esquema vacinal:

56 (cinquenta e seis) dias após o recebimento da 1ª dose da Coronavac;

98 (noventa e oito) dias após o recebimento da 1ª dose da Pfizer ou da Astrazeneca;

140 (cento e quarenta) dias após o recebimento da 2ª dose de qualquer imunizante, incluindo a dose única da Jansen;

150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento da 3ª dose de qualquer imunizante, aplicável aos imunossuprimidos.

RELEMBRE

Segundo o governador Renato Casagrande, a exigência, que já existia para shows e atividades culturais, passa a valer também para todos os estabelecimentos onde as pessoas precisam tirar a máscara para comer ou beber.