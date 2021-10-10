Passaporte da vacina: saiba como retirar seu certificado

Com o avanço da vacinação e as mudanças a partir de novembro no mapa de risco, o governo do Estado confirmou que o chamado passaporte da vacina, que é o certificado de imunização contra a Covid-19, vai passar a ser exigido para a frequentar determinados locais no Espirito Santo.
Mesmo com a liberação das atividades sociais, culturais e econômicas, será obrigatória a apresentação do documento em alguns casos. Visitantes de asilos e presídios, por exemplo, terão que estar com a vacina em dia.
Em eventos sociais, shows, congressos, cinemas e até em boates, independente da quantidade de participantes, a entrada só será autorizada com a apresentação do passaporte da vacina.
Capixabas que já completaram o ciclo de vacinação, com duas doses da vacina ou o imunizante de dose única, já podem solicitar o certificado de vacinação contra a Covid. É possível pedir pelo site ou pelo aplicativo ConecteSUS.
Para usar o aplicativo no celular, basta baixar gratuitamente em qualquer sistema operacional, iOS (na App Store) ou Android (no Google Play).
O documento também pode ser usado para comprovar a conclusão do esquema vacinal em viagens internacionais. Ele poderá ser emitido nos idiomas português, inglês e espanhol.
Caso esteja faltando alguma das doses no sistema, não precisa se preocupar. Segundo o governo federal, elas devem constar no sistema em até 10 dias após a data da vacinação.
Depois desse período, caso não apareça, o ideal é procurar o local de vacinação ou secretaria de saúde do seu município para solicitar o registro. A pessoa também pode acessar o suporte no próprio site/aplicativo, através do menu “Fale com o ConecteSUS”.
PASSAPORTE DA VACINA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO DIGITAL
O certificado de vacinação só pode ser emitido após a aplicação das duas doses ou dose única e serve como passaporte da vacina.
Já a carteira de vacinação digital pode ser emitida a partir da primeira dose e é atualizada gradativamente com o preenchimento do sistema nacional.
PASSO A PASSO: COMO TIRAR O PASSAPORTE DA VACINA -
O documento pode ser validado digitalmente
O usuário precisa ter uma conta no sistema do governo federal, que pode ser feita com CPF e um e-mail no site ou diretamente no aplicativo.
Acesse o serviço com o CPF cadastrado e a senha, e vá em "vacinas". Na sequência, clique no espaço onde mostra as doses da vacina contra a Covid-19. Serão exibidos os detalhes de cada uma delas e na parte inferior da tela você poderá clicar em "certificado de vacinação".
Feito isso, o documento será exibido e você pode validá-lo digitalmente pelo código ou QR Code oferecido. Para ter a versão em PDF, basta clicar na seta que aparece no canto superior direito da página.