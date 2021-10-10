Passaporte da vacina: saiba como retirar seu certificado

O passaporte da vacina pode ser baixado pelo site ou aplicativo do ConecteSUS Crédito: Reprodução/ConecteSUS

Mesmo com a liberação das atividades sociais, culturais e econômicas, será obrigatória a apresentação do documento em alguns casos. Visitantes de asilos e presídios, por exemplo, terão que estar com a vacina em dia.

Capixabas que já completaram o ciclo de vacinação, com duas doses da vacina ou o imunizante de dose única, já podem solicitar o certificado de vacinação contra a Covid. É possível pedir pelo site ou pelo aplicativo ConecteSUS.

O documento também pode ser usado para comprovar a conclusão do esquema vacinal em viagens internacionais. Ele poderá ser emitido nos idiomas português, inglês e espanhol.

Caso esteja faltando alguma das doses no sistema, não precisa se preocupar. Segundo o governo federal , elas devem constar no sistema em até 10 dias após a data da vacinação.

Depois desse período, caso não apareça, o ideal é procurar o local de vacinação ou secretaria de saúde do seu município para solicitar o registro. A pessoa também pode acessar o suporte no próprio site/aplicativo, através do menu “Fale com o ConecteSUS”.

PASSAPORTE DA VACINA E CARTEIRA DE VACINAÇÃO DIGITAL

O certificado de vacinação só pode ser emitido após a aplicação das duas doses ou dose única e serve como passaporte da vacina.

Já a carteira de vacinação digital pode ser emitida a partir da primeira dose e é atualizada gradativamente com o preenchimento do sistema nacional.

PASSO A PASSO: COMO TIRAR O PASSAPORTE DA VACINA -

Tela inicial do ConecteSUS Crédito: Reprodução/ConecteSUS