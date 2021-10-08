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Frequentadores vacinados

Covid: boate, cinema e teatro terão que exigir passaporte da vacina no ES

Comprovante de imunização contra Covid será necessário também para visitar idosos em asilos e detentos em presídios. Em festas e shows documento já é obrigatório

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 08:21

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

08 out 2021 às 08:21
Sala de cinema vazia
Cinemas terão que exigir vacinação Crédito: Cinemark/Divulgação
A partir de 8 de novembro, algumas regiões do Estado podem passar a integrar a classificação de "risco muito baixo" e retomar de forma praticamente “normal” a vida pré-pandemia. Contudo, esse retorno à normalidade virá acompanhado de algumas regras. Além do uso de máscaras, também será exigido para algumas atividades o passaporte da vacina, que é o comprovante de que a pessoa tomou pelo menos duas doses do imunizante contra a Covid-19 ou a dose única.
Segundo o governo do Estado, todos os eventos, sejam eles culturais, sociais ou econômicos, deverão exigir a carteira de vacinação independente da quantidade de participantes.
Isso significa que o passaporte da vacina será necessário para participar de festas de casamento ou formatura, congressos e outros eventos acadêmicos, além dos shows e outras apresentações culturais.

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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mesmo locais como cinemas, teatros e boates deverão exigir que os clientes estejam imunizados.A regra não vale para as igrejas.
O documento também será necessário para quem quiser visitar asilos e presídios. A totalidade das regras deve ser publicada no final da semana no Diário Oficial do Estado.
É importante lembrar que essas medidas valem para os locais de risco muito baixo. Nessa classificação, os estabelecimentos poderão voltar a funcionar plenamente, sem limitação de público, comportando o número de pessoas autorizado no alvará do Corpo de Bombeiros.

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De acordo com as regras apresentadas pelo governo estadual, para alcançar essa classificação, todas as cidades de uma determinada microrregião administrativa do Estado precisam atender aos seguintes requisitos:
  • 80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;
  • 90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;
  • 90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;
  • Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre. 
Uma vez que a região atinge o risco muito baixo, ela não poderá mais voltar para uma classificação mais restritiva, salvo em caso de nova crise sanitária.

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