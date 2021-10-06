Covid-19 no ES: migração para risco "muito baixo" será definitiva

Casagrande também informou que, para uma região alcançar o risco muito baixo, 80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacina com as duas doses; 90% da população dos adolescentes de 12 a 17 anos precisa ter a primeira dose e 90% dos idosos precisam estar vacinados com a terceira dose.

"Quando migrar para risco muito baixo, ela não volta mais para os outros riscos. Ela vai permanecer permanentemente no risco muito baixo. A não ser que venha uma outra crise. Para os municípios migrarem para o risco muito baixo, além dos percentuais, precisam ter pontos de testagem livres. Unidade de Saúde, Pronto-Socorro, algum local que o município organize", afirmou Casagrande.