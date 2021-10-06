Covid-19 no ES: migração para risco "muito baixo" será definitiva

Os municípios que migrarem para o risco muito baixo de transmissão da Covid-19 na nova Matriz de Risco, anunciada nesta quarta-feira (6) pelo governador Renato Casagrande, permanecerão nesta mesma classificação.
Durante o pronunciamento, o chefe do Executivo Estadual explicou que o Espírito Santo tem 10 microrregiões administrativas, e que se alguma delas alcançar a classificação de risco muito baixo (representada pela cor azul), entrará em uma nova fase de gestão da pandemia e não retornará para outra classificação — a não ser que o Estado passe por uma nova crise por conta do novo coronavírus.
Ao contrário de como funciona atualmente, essa nova categoria de risco não será aplicada unicamente a um município, mas às microrregiões capixabas. Os dados da vacinação contra a Covid-19 nas cidades do Estado serão fatores principais para que a classificação de "risco muito baixo" seja alcançada. As microrregiões são:
- Caparaó
- Central Sul
- Centro-Oeste
- Rio Doce
- Central Serrana
- Litoral Sul
- Metropolitana
- Nordeste
- Noroeste
- Sudoeste-Serrana
Casagrande também informou que, para uma região alcançar o risco muito baixo, 80% da população acima dos 18 anos precisa estar vacina com as duas doses; 90% da população dos adolescentes de 12 a 17 anos precisa ter a primeira dose e 90% dos idosos precisam estar vacinados com a terceira dose.
"Quando migrar para risco muito baixo, ela não volta mais para os outros riscos. Ela vai permanecer permanentemente no risco muito baixo. A não ser que venha uma outra crise. Para os municípios migrarem para o risco muito baixo, além dos percentuais, precisam ter pontos de testagem livres. Unidade de Saúde, Pronto-Socorro, algum local que o município organize", afirmou Casagrande.
O DOCUMENTO
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Covid-19: nova Matriz de Risco para o ES
Veja documento divulgado pelo Governo do ES que mostra ponto a ponto o que muda a partir de 8 de novembro
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COBERTURA VACINAL NESTA QUARTA (06)
EVENTOS LIBERADOS NAS REGIÕES DE "RISCO MUITO BAIXO"
A partir de 8 de novembro, municípios que estiverem nas regiões de risco muito baixo poderão realizar eventos com a capacidade máxima de pessoas que o local permita, determinada pelo Corpo de Bombeiros. Todos, no entanto, devem estar de máscaras e comprovar que estão vacinados contra a Covid-19.