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Imunização

Covid-19: ES recebe novo lote com 63 mil doses da vacina da Pfizer

As doses serão utilizadas para aplicação da dose de reforço em idosos e profissionais da saúde, além da segunda dose na população com mais de 18 anos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 out 2021 às 09:50

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 09:50

ES recebe remessa com 63 mil doses da Pfizer
ES recebe remessa com 63 mil doses da Pfizer Crédito: Divulgação/Sesa
Uma remessa com 63.180 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer chegou ao Espírito Santo nesta terça-feira (5), enviadas pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), as doses serão utilizadas para a aplicação do reforço aos idosos e profissionais de saúde no Estado, além da aplicação da segunda dose na população maior de 18 anos.
A secretaria acrescentou que as doses foram encaminhadas à Central Estadual da Rede de Frio já na terça-feira para serem distribuídas aos municípios nesta quarta-feira (6).
Também conforme a Sesa, o Estado ainda deve receber nesta quarta-feira uma outra remessa com 66.500 doses do imunizante da AstraZeneca, que serão utilizadas para a aplicação da segunda dose na população acima dos 18 anos. Com esse lote, o Estado chegaria a 129.680 doses recebidas em dois dias.

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