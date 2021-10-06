Covid-19: ES recebe novo lote com 63 mil doses da vacina da Pfizer

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A secretaria acrescentou que as doses foram encaminhadas à Central Estadual da Rede de Frio já na terça-feira para serem distribuídas aos municípios nesta quarta-feira (6).

Também conforme a Sesa, o Estado ainda deve receber nesta quarta-feira uma outra remessa com 66.500 doses do imunizante da AstraZeneca, que serão utilizadas para a aplicação da segunda dose na população acima dos 18 anos. Com esse lote, o Estado chegaria a 129.680 doses recebidas em dois dias.