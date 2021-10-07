Covid-19: mais de 2,2 mil servidores do ES se recusam a tomar vacina

Coletiva de imprensa com o Governador Renato Casagrande e os secretários, Nésio Fernandes, da Saúde e Rogelio Amorim, da Fazenda Crédito: Fernando Madeira

a vacina contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quinta-feira (7) à TV Gazeta. O número dos que não se vacinaram com nenhuma dose representa 4,01% do total de 55.637 servidores públicos do Estado. Um total de 2.235 mil servidores do Espírito Santo se recusaram a tomar. A informação foi confirmada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quinta-feira (7) à CBN Vitória e ao Bom Dia ES, da. O número dos que não se vacinaram com nenhuma dose representa 4,01% do total de 55.637 servidores públicos do Estado.

"É um percentual que resiste a ser vacinado. Os servidores da Saúde estão todos imunizados. Nós vamos exigir a vacinação em todas as secretarias do Estado. Após sofrerem procedimento administrativo, caso se recusem, poderão ser demitidos", afirmou o secretário.

Nésio Fernandes especificou que, na Secretaria de Estado da Saúde, apenas um caso polêmico envolveu um profissional que afirmou que estava imunizado pela doença após contrair a Covid-19 e utilizou esse argumento para não se vacinar. "Isso é uma grande besteira. Não há explicação científica que prove isso", garantiu o secretário.

"Não nos sentimos confortáveis de um professor dar aula sem estar vacinado, por exemplo" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

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Em seu perfil no Twitter, o secretário falou sobre a obrigatoriedade da vacinação para todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). Uma lei também prevê a exigência do cartão de vacinação em dia para a matrícula escolar em toda a rede pública e privada até os 18 anos. Veja os detalhes:

A LEI Nº 10.913, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 prevê a obrigatoriedade da vacinação para matrícula escolar em toda rede pública e privada até os 18 anos. Depende da decisão de incorporação da obrigatoriedade da vacina pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Estado da Saúde. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) October 7, 2021

Mesmo com ampla cobertura vacinal e o benefício do seu efeito protetor indireto, não estar vacinado representa maior risco individual de infecção, internação e óbito em comparação a população vacinada. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) October 7, 2021

Não foi a "imunidade de rebanho" que nos trouxe a retomada, muito menos a insanidade doentia de lutar contra as máscaras e contra as vacinas.



A aposta doentia no vírus nos trouxe óbitos evitáveis, vidas perdidas. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) October 7, 2021

A adesão as vacinas entre funcionários públicos é maior que a da população em geral (96% x 91%), mas precisamos garantir que 100% dos servidores públicos estejam vacinados e protegidos contra a #COVID19, qualificando a segurança sanitária no atendimento a população. — Nésio Fernandes (@dr_nesio) October 7, 2021

OUTROS ASSUNTOS

Ainda em entrevista à CBN Vitória, Nésio Fernandes afirmou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pensa em apostar na exigência da vacinação nos presídios do Espírito Santo, mas explicou que esse debate ainda será feito com Ministério Público do Estado e outros órgãos. "São pessoas que estão vulneráveis e não podem ser expostas a uma decisão individual que coloca coletividade em risco. Vamos apostar na vacinação", complementou.

Em relação à exigência do cartão de vacinação no ato da matrícula nas escolas da rede pública estadual, Nésio Fernandes disse que uma Lei Estadual de 2018 garante a liberdade para a Sesa reconhecer as decisões na definição de obrigatoriedade da apresentação do cartão da vacinação completo.