Veja as regiões do ES que devem ir primeiro para o risco muito baixo

Vacinação é principal critério para entrada no risco muito baixo Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde

Segundo dado apresentado durante pronunciamento nesta quarta, as cidades que integram a microrregião Sudoeste Serrana têm o potencial de serem as primeiras a irem para essa nova classificação de risco. Essa microrregião é a que tem, atualmente, os índices mais altos de cobertura vacinal. Ela é composta pelos seguintes municípios:

Nesta fase, as medidas qualificadas aplicadas aos demais riscos (baixo, moderado, alto e extremo) serão extintas, não havendo restrições para atividades econômicas, sociais e culturais. Os municípios, porém, deverão permanecer com a recomendação do uso das máscaras.

Os critérios do governo para que os locais atinjam essa classificação nova, que terá a cor azul, são:

90% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;

80% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;

80% de vacinação de idosos com a dose de reforço;

Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.

Veja como está a cobertura vacinal em cada microrregião administrativa do Estado:

Nas cidades em risco muito baixo será possível, por exemplo, a realização de shows e eventos com capacidade total de público, seja em locais abertos ou fechados. No risco baixo, esses eventos poderão acontecer apenas com 50% da capacidade, limitado a 1.200 pessoas em locais fechados.

QUAIS CIDADES COMPÕEM CADA MICRORREGIÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO