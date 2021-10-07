Veja as regiões do ES que devem ir primeiro para o risco muito baixo

Com a mudança no Mapa de Risco da Covid-19 anunciada na noite desta quarta-feira (6) pelo governador Renato Casagrande, algumas microrregiões administrativas do Espírito Santo podem integrar, a partir de 8 de novembro, a recém-criada classificação de risco muito baixo. Para isso, é preciso que todos os municípios que as integram alcancem metas específicas de vacinação.
Segundo dado apresentado durante pronunciamento nesta quarta, as cidades que integram a microrregião Sudoeste Serrana têm o potencial de serem as primeiras a irem para essa nova classificação de risco. Essa microrregião é a que tem, atualmente, os índices mais altos de cobertura vacinal. Ela é composta pelos seguintes municípios:
Nesta fase, as medidas qualificadas aplicadas aos demais riscos (baixo, moderado, alto e extremo) serão extintas, não havendo restrições para atividades econômicas, sociais e culturais. Os municípios, porém, deverão permanecer com a recomendação do uso das máscaras.
Os critérios do governo para que os locais atinjam essa classificação nova, que terá a cor azul, são:
- 90% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;
- 80% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;
- 80% de vacinação de idosos com a dose de reforço;
- Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.
Veja como está a cobertura vacinal em cada microrregião administrativa do Estado:
Nas cidades em risco muito baixo será possível, por exemplo, a realização de shows e eventos com capacidade total de público, seja em locais abertos ou fechados. No risco baixo, esses eventos poderão acontecer apenas com 50% da capacidade, limitado a 1.200 pessoas em locais fechados.