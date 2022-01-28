Volta às aulas para alunos a partir dos 6 anos na rede estadual do ES

A volta às aulas será totalmente presencial para os alunos da rede pública estadual do Espírito Santo , que atende alunos a partir dos seis anos. O início do ano letivo será na próxima quinta-feira, dia 3 fevereiro, sem qualquer tipo de rodízio ou revezamento dos estudantes como medida para combater a transmissão do coronavírus

No entanto, o uso da máscara e a disponibilização de álcool em gel estão entre os protocolos que deverão ser adotados nas unidades de ensino. Apesar de não obrigatória no momento da matrícula, a vacinação contra a Covid-19 também será orientada aos pais que ainda não levaram os filhos para serem imunizados.

O cenário de retomada das aulas presenciais para todos os estudantes da rede estadual foi confirmado pelo governador Renato Casagrande , em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (28), no Palácio Anchieta, em Vitória. Questionado sobre a segurança do formato adotado, ele reforçou que o governo do Estado está cumprindo todos os protocolos necessários.

"No ano passado, disponibilizamos recursos para a compra de produtos como máscara e álcool. Dessa forma, a escola é um ambiente seguro e, muitas vezes, as crianças estão convivendo em lugares muito menos seguros" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Atualmente, duas vacinas já foram aprovadas pela Agência de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) para aplicação nessa faixa etária: Pfizer e Coronavac. Ambas também já estão sendo ofertadas pelos municípios capixabas e fazem parte da lista de imunizantes que devem ser aplicados, conforme previsto em portaria.

"Quando os pais apresentam o cartão de vacinação na matrícula, ele é encaminhado para uma unidade de saúde e, se estiver defasado, os responsáveis são orientados a completá-lo em até 30 dias. Se isso não acontecer, o Conselho Tutelar toma as providências cabíveis", explicou Casagrande.

REDE MUNICIPAL: RETORNO PRESENCIAL É OPÇÃO

Ainda durante esta sexta-feira, o governo do Estado esclareceu que os municípios têm autonomia para definirem como dar início ao ano letivo nas respectivas redes. Isso significa que, caso julguem necessário, o retorno pode ser totalmente remoto ou híbrido, mesclando aulas presenciais e on-line.