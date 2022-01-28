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Ano letivo de 2022

Volta às aulas para alunos a partir dos 6 anos na rede estadual do ES

Nesta sexta-feira (28), o governador Renato Casagrande confirmou que vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória para matrícula e não haverá revezamento entre alunos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 jan 2022 às 18:01

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:01

A volta às aulas será totalmente presencial para os alunos da rede pública estadual do Espírito Santo, que atende alunos a partir dos seis anos. O início do ano letivo será na próxima quinta-feira, dia 3 fevereiro, sem qualquer tipo de rodízio ou revezamento dos estudantes como medida para combater a transmissão do coronavírus.
No entanto, o uso da máscara e a disponibilização de álcool em gel estão entre os protocolos que deverão ser adotados nas unidades de ensino. Apesar de não obrigatória no momento da matrícula, a vacinação contra a Covid-19 também será orientada aos pais que ainda não levaram os filhos para serem imunizados.
O cenário de retomada das aulas presenciais para todos os estudantes da rede estadual foi confirmado pelo governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (28), no Palácio Anchieta, em Vitória. Questionado sobre a segurança do formato adotado, ele reforçou que o governo do Estado está cumprindo todos os protocolos necessários.
"No ano passado, disponibilizamos recursos para a compra de produtos como máscara e álcool. Dessa forma, a escola é um ambiente seguro e, muitas vezes, as crianças estão convivendo em lugares muito menos seguros"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Atualmente, duas vacinas já foram aprovadas pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação nessa faixa etária: Pfizer e Coronavac. Ambas também já estão sendo ofertadas pelos municípios capixabas e fazem parte da lista de imunizantes que devem ser aplicados, conforme previsto em portaria.
"Quando os pais apresentam o cartão de vacinação na matrícula, ele é encaminhado para uma unidade de saúde e, se estiver defasado, os responsáveis são orientados a completá-lo em até 30 dias. Se isso não acontecer, o Conselho Tutelar toma as providências cabíveis", explicou Casagrande.

REDE MUNICIPAL: RETORNO PRESENCIAL É OPÇÃO

Ainda durante esta sexta-feira, o governo do Estado esclareceu que os municípios têm autonomia para definirem como dar início ao ano letivo nas respectivas redes. Isso significa que, caso julguem necessário, o retorno pode ser totalmente remoto ou híbrido, mesclando aulas presenciais e on-line.
No entanto, até esta tarde, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) desconhecia alguma cidade que optou por não voltar exclusivamente com aulas presenciais – conforme orientação. De acordo com o governador, o cenário também é reavaliado todas as semanas, às sextas-feiras.

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