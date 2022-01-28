Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensino superior

Como será a volta às aulas nas universidades e faculdades particulares do ES

Instituições estabeleceram protocolos para tentar garantir retorno seguro às atividades, mas nem todas adotarão exclusivamente o ensino presencial

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 20:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 jan 2022 às 20:45
Mesmo com a alta de casos da Covid-19 no Espírito Santo, grande parte das universidades e faculdades privadas da Grande Vitória mantém os planos de retomar as atividades de forma 100% presencial neste primeiro semestre de 2022. Contudo, serão mantidos os protocolos sanitários já adotados desde o começo da pandemia, como distanciamento e exigência do uso de máscaras.
“Entendemos que, apesar da alta nos casos de Covid nas últimas semanas, o retorno às atividades totalmente presenciais é imprescindível para a manutenção da qualidade no aprendizado de nossos alunos. Assim, nossas aulas nos cursos de pós-graduação já voltaram a ocorrer presencialmente e, a partir de 21 de fevereiro, as aulas de graduação iniciarão neste mesmo formato", informou o diretor executivo da Faculdade UCL, Paulo Vitor Bruno Onezorge.
Campus de Boa Vista da UVV
Campus de Boa Vista da UVV: universidade adiou retorno das aulas presenciais Crédito: Divulgação/UVV

Veja Também

Veja como ficam as aulas no Ifes e na Ufes com alta da Covid

A Universidade Vila Velha (UVV) também terá ensino presencial em 2022, mas decidiu adiar o retorno às salas de aula e só dará início às atividades na segunda semana de fevereiro. A instituição anunciou ainda que vai testar alunos e funcionários.
"Preocupada com o bem-estar da comunidade acadêmica e científica, a UVV, em parceria com Secretaria Estadual de Saúde (SESA), irá disponibilizar uma unidade de testagem rápida para detecção da Covid-19 a todos os alunos, professores e colaboradores, a partir da semana de volta às aulas, no Centro de Vivências, Campus Boa Vista."
Confira como será a volta às aulas nestas e em outras instituições:

UNIVERSIDADE VILA VELHA

  • As aulas de graduação serão retomadas em 8 de fevereiro. Já as aulas de pós-graduação iniciarão a partir do dia 15.
  • Previsão é de que as aulas aconteçam de forma presencial.
  • Universidade terá ponto de testagem rápida para detecção da Covid-19 disponível a todos os alunos e funcionários a partir da semana de volta às aulas, no Centro de Vivências, Campus Boa Vista.

Veja Também

Volta às aulas para alunos a partir dos 6 anos na rede estadual do ES

Veja como será a volta às aulas nas escolas públicas e privadas do ES

ESTÁCIO DE SÁ

  • A previsão é de que as aulas sejam retomadas após a segunda quinzena de fevereiro, de forma presencial.
  • Caso haja exigência de comprovante de vacinação por parte dos órgãos reguladores, a faculdade Estácio cumprirá as determinações.
  • Protocolos já adotados desde o início da pandemia serão mantidos, como afastamento, uso do álcool e de máscaras nos ambientes da instituição.

FAESA

  • A volta às aulas será no dia 07 de fevereiro para os veteranos e no dia 21 para os alunos calouros. 
  • A instituição informou que está com seu protocolo de biossegurança atualizado e está preparada para receber seus alunos na modalidade presencial.

MULTIVIX

  • As aulas serão retomadas no dia 21 de fevereiro para veteranos e em 07 de março para calouros.
  • Para retorno 100% presencial, a faculdade está aguardando novas diretrizes dos governos Federal, Estadual e Municipal. Por enquanto, a definição é de retorno no modelo híbrido.
  • Ainda não há definições acerca da exigência de comprovante de vacinação.
  • A instituição manteve os protocolos sanitários que já vinham sendo aplicados, como aferição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, distanciamento social, entre outros.

UCL

  • As aulas nos cursos de pós-graduação já voltaram a ocorrer presencialmente e, a partir de 21 de fevereiro, as aulas de graduação iniciarão neste mesmo formato.
  • Ainda não há definições acerca da exigência de comprovante de vacinação.
  • "Desde o início da pandemia, adaptamos nossos espaços ao rígido protocolo sanitário a que estamos submetidos e, ainda que não sejamos obrigados a manter algumas regras, como as referentes à de circulação e ao distanciamento em áreas de convivência, mantivemos as orientações de segurança que aplicamos no auge da onda que nos afetou no ano passado.”

Veja Também

Entenda o que é o autoteste de Covid aprovado pela Anvisa e como fazer

Covid-19: ES quebra novo recorde com mais de 19,3 mil casos em 24h

Covid-19: o que se sabe sobre a ampliação da 4ª dose de vacina para mais grupos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Grande Vitória UVV Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados