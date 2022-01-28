Como será a volta às aulas nas universidades e faculdades particulares do ES

Mesmo com a alta de casos da Covid-19 no Espírito Santo, grande parte das universidades e faculdades privadas da Grande Vitória mantém os planos de retomar as atividades de forma 100% presencial neste primeiro semestre de 2022. Contudo, serão mantidos os protocolos sanitários já adotados desde o começo da pandemia, como distanciamento e exigência do uso de máscaras.
“Entendemos que, apesar da alta nos casos de Covid nas últimas semanas, o retorno às atividades totalmente presenciais é imprescindível para a manutenção da qualidade no aprendizado de nossos alunos. Assim, nossas aulas nos cursos de pós-graduação já voltaram a ocorrer presencialmente e, a partir de 21 de fevereiro, as aulas de graduação iniciarão neste mesmo formato", informou o diretor executivo da Faculdade UCL, Paulo Vitor Bruno Onezorge.
A Universidade Vila Velha (UVV) também terá ensino presencial em 2022, mas decidiu adiar o retorno às salas de aula e só dará início às atividades na segunda semana de fevereiro. A instituição anunciou ainda que vai testar alunos e funcionários.
"Preocupada com o bem-estar da comunidade acadêmica e científica, a UVV, em parceria com Secretaria Estadual de Saúde (SESA), irá disponibilizar uma unidade de testagem rápida para detecção da Covid-19 a todos os alunos, professores e colaboradores, a partir da semana de volta às aulas, no Centro de Vivências, Campus Boa Vista."
Confira como será a volta às aulas nestas e em outras instituições:
UNIVERSIDADE VILA VELHA
- As aulas de graduação serão retomadas em 8 de fevereiro. Já as aulas de pós-graduação iniciarão a partir do dia 15.
- Previsão é de que as aulas aconteçam de forma presencial.
- Universidade terá ponto de testagem rápida para detecção da Covid-19 disponível a todos os alunos e funcionários a partir da semana de volta às aulas, no Centro de Vivências, Campus Boa Vista.
ESTÁCIO DE SÁ
- A previsão é de que as aulas sejam retomadas após a segunda quinzena de fevereiro, de forma presencial.
- Caso haja exigência de comprovante de vacinação por parte dos órgãos reguladores, a faculdade Estácio cumprirá as determinações.
- Protocolos já adotados desde o início da pandemia serão mantidos, como afastamento, uso do álcool e de máscaras nos ambientes da instituição.
FAESA
- A volta às aulas será no dia 07 de fevereiro para os veteranos e no dia 21 para os alunos calouros.
- A instituição informou que está com seu protocolo de biossegurança atualizado e está preparada para receber seus alunos na modalidade presencial.
MULTIVIX
- As aulas serão retomadas no dia 21 de fevereiro para veteranos e em 07 de março para calouros.
- Para retorno 100% presencial, a faculdade está aguardando novas diretrizes dos governos Federal, Estadual e Municipal. Por enquanto, a definição é de retorno no modelo híbrido.
- Ainda não há definições acerca da exigência de comprovante de vacinação.
- A instituição manteve os protocolos sanitários que já vinham sendo aplicados, como aferição de temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, distanciamento social, entre outros.
UCL
- As aulas nos cursos de pós-graduação já voltaram a ocorrer presencialmente e, a partir de 21 de fevereiro, as aulas de graduação iniciarão neste mesmo formato.
- Ainda não há definições acerca da exigência de comprovante de vacinação.
- "Desde o início da pandemia, adaptamos nossos espaços ao rígido protocolo sanitário a que estamos submetidos e, ainda que não sejamos obrigados a manter algumas regras, como as referentes à de circulação e ao distanciamento em áreas de convivência, mantivemos as orientações de segurança que aplicamos no auge da onda que nos afetou no ano passado.”