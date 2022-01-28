Como será a volta às aulas nas universidades e faculdades particulares do ES

“Entendemos que, apesar da alta nos casos de Covid nas últimas semanas, o retorno às atividades totalmente presenciais é imprescindível para a manutenção da qualidade no aprendizado de nossos alunos. Assim, nossas aulas nos cursos de pós-graduação já voltaram a ocorrer presencialmente e, a partir de 21 de fevereiro, as aulas de graduação iniciarão neste mesmo formato", informou o diretor executivo da Faculdade UCL, Paulo Vitor Bruno Onezorge.