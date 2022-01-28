Conforme fevereiro se aproxima, jovens universitários do Estado começam a retomar as aulas nas instituições de ensino federais, que têm mantido regras especiais de funcionamento diante do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus. O Espírito Santo registrou recordes consecutivos de contaminações pela Covid-19 nos últimos dias.
Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por exemplo, os alunos ainda cursam o segundo semestre do ano passado. As aulas referentes ao semestre letivo 2021/2 (que teve início no dia 3 de novembro de 2021) recomeçaram no dia 24 de janeiro, após o recesso de final de ano.
Veja como ficam as aulas no Ifes e na Ufes com alta da Covid
As atividades deste período vão até 26 de março e seguem em formato híbrido. A presença é exigida exclusivamente para a parte prática das disciplinas e para estudantes dos cursos da área de saúde. Os demais alunos assistem às aulas de forma remota.
"Os servidores estão em processo de retorno seguro, desenvolvendo atividades presenciais de forma escalonada. A Administração mantém um monitoramento permanente da situação da pandemia no Estado, estando atenta caso haja qualquer necessidade de alteração", informou a Ufes, por meio de nota.
Já no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), as aulas retornam em fevereiro, e o formato de ensino dependerá da capacidade de cada campi. Confira os detalhes:
UFES
Data de retorno
- As aulas referentes ao semestre letivo 2021/2 (que teve início no dia 3 de novembro de 2021) recomeçaram nesta segunda-feira, 24 de janeiro, após o recesso de final de ano.
- O primeiro semestre letivo de 2022 terá início em 18 de abril.
Formato
- As atividades deste semestre vão até o dia 26 de março e seguem em formato híbrido (remoto + presencial), exclusivamente para a parte prática das disciplinas e para estudantes dos cursos da área de saúde.
- Ainda não há definições sobre o formato de aulas adotado no primeiro semestre letivo de 2022, que terá início em 18 de abril.
Passaporte da vacina
- Continuará sendo exigida a apresentação do comprovante de vacinação para servidores técnicos, professores e estudantes, com exceção dos casos em que houver contraindicação comprovada.
Outras exigências
- Entre as regras sanitárias exigidas estão o uso de máscaras, a manutenção do distanciamento social e a apresentação do comprovante de vacinação para servidores técnicos e docentes, e para estudantes matriculados em disciplinas ofertadas em formato híbrido.
- Em todas as atividades presenciais são observadas as orientações do Ministério da Saúde, do Plano de Biossegurança e do Plano de Contingência da Ufes, além das emanadas pelo Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE/Ufes).
IFES
Data de retorno
- Os calendários dos campi estão com datas diferentes de retorno.
- Todos estarão em funcionamento até a primeira semana de fevereiro.
Formato das aulas
- A orientação da instituição é que o retorno no início do semestre continue seguindo a regra do ensino flexível.
- Os campi que não tiverem condições de acomodar os estudantes de acordo com os protocolos, guardando o distanciamento, farão o revezamento de turmas. Os que possuem condições, vão atender a 100% dos estudantes presencialmente.
- A instituição pode mudar as regras caso veja necessidade.
Passaporte da vacina
- A decisão do Ifes, pelo menos no momento, é de não cobrar o comprovante.
Outras regras
- Também é obrigatório o uso de máscara e a manutenção do distanciamento social.