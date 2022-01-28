Entenda o que é o autoteste de Covid aprovado pela Anvisa e como fazer

O uso do autoteste para Covid-19 foi aprovado nesta sexta-feira (28) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Isso quer dizer que, além dos já conhecidos testes RT-PCR e antígeno (teste rápido), uma nova forma de despistagem poderá ficar disponível aos brasileiros. No entanto, o autoteste não será distribuído gratuitamente, terá que ser comprado nas farmácias.
Em meio a um aumento no número de casos da Covid-19, causado pela variante Ômicron, o autoteste é uma alternativa para testagem em casa, sem auxílio direto de um profissional de saúde e sem a necessidade de transporte de pessoas com sintomas. Com a regulamentação, o autoteste poderá ser comercializado no país após registro do produto junto à Anvisa.
A liberação acontece após uma solicitação do Ministério da Saúde, que classifica o produto como "excelente estratégia de triagem". Ele servirá para ampliar a testagem de indivíduos sintomáticos, assintomáticos e seus possíveis contatos. Dessa forma, poderia ocorrer o isolamento precoce e a quebra de cadeia de transmissão.
Infectologistas afirmam que a testagem ganha ainda mais importância em um cenário de aumento de casos da doença. Quanto maior o número de testes, maior a capacidade de interromper uma cadeira de transmissão. Os infectados são conhecidos e, consequentemente, isolados.
O formato é utilizado em países como Inglaterra e Estados Unidos. Dependendo da regulamentação em cada local, o teste pode ser comprado em farmácia ou até solicitado em unidades de saúde.
A Anvisa reforça que, mesmo com a aprovação, nenhum autoteste poderá ser comercializado imediatamente no Brasil. As empresas habilitadas legalmente que desejarem colocar esses dispositivos à venda terão que registrar o produto na Anvisa.
O QUE É UM AUTOTESTE?
Autoteste é o nome dado ao produto em que o cidadão realiza todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional, seguindo atentamente as informações das instruções de uso. É o mesmo princípio dos testes de gravidez vendidos em farmácias, por exemplo.
COMO É FEITO O AUTOTESTE?
No caso de Covid-19, são permitidas pela Anvisa apenas as autocoletas de amostras de saliva ou de swab nasal não profundo.
É importante saber que o swab nasal é uma haste fina que tem uma ponta onde a amostra vai ser coletada a partir da introdução no nariz (nas duas narinas) de forma não muito profunda.
Caso o seu autoteste indique este tipo de amostra, a orientação de como obtê-la adequadamente estará disponível nas instruções de uso.
O kit do autoteste é semelhante ao do teste de antígeno. Estão disponíveis o swab (cotonete para coleta de material), um tubo com solução líquida e um dispositivo imunocromatográfico.
- A pessoa deve recolher o material do nariz utilizando o swab;
- O swab deve ser inserido no tubo. É preciso apertar e girar algumas vezes para formar uma solução;
- A solução formada deve ser despejada, em gotas, no dispositivo;
- É preciso esperar de 15 a 20 minutos para ter uma resposta;
- A resposta é como em um teste de gravidez, com listras na parte da frente. Se a tira de testagem mostrar duas faixas, o resultado é positivo. Uma linha apenas configura um resultado negativo ou inválido, dependendo do fabricante.
VEJA PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O AUTOTESTE
É SEGURO FAZER O AUTOTESTE?
O autoteste não define um diagnóstico, que só deve ser realizado por profissional de saúde. Seu caráter é orientativo. Ou seja, não se trata de um atestado médico. Mas pode indicar quais providências o usuário deve tomar em seguida.
DEVO TOMAR ALGUM CUIDADO?
Testar positivo não configura um caso confirmado de Covid-19 nos dados do Ministério da Saúde. Testar negativo não descarta a chance de infecção. É preciso levar em consideração o resultado, mas não tê-lo como única resposta. Considere os sintomas e recentes contatos, avalie procurar uma unidade de saúde.
COM A LIBERAÇÃO, POSSO COMPRAR O ITEM NA FARMÁCIA?
Ainda não, os autotestes só poderão ser comercializados no país após registro do produto junto à Anvisa. Posteriormente, poderão ser vendidos em farmácias.
TESTEI NEGATIVO. POSSO VIAJAR COM ESSA COMPROVAÇÃO?
Não. O resultado do autoteste não é válido para viagens e entradas em eventos.
AO TESTAR POSITIVO COM A COVID NO AUTOTESTE, O QUE DEVO FAZER?
Se o seu autoteste apresentou resultado positivo para a presença do antígeno de Covid19, mesmo que você não tenha sintomas, você deve se isolar imediatamente para evitar a contaminação de outras pessoas, usar máscara, avisar às pessoas que tiveram contato recente com você para também se testarem e seguir as recomendações do Ministério da Saúde. O isolamento é a separação de pessoas infectadas das que não estão infectadas durante o período de transmissão do vírus. Os autotestes são utilizados para orientação (triagem) e existe a possibilidade de resultados errados, chamados de falso positivos. Portanto, é recomendado que você busque atendimento em um serviço de saúde para confirmação do diagnóstico e assim, receber orientações e permitir a notificação nos sistemas do Ministério da Saúde para o acompanhamento dos casos de Covid-19 no Brasil, se necessário.