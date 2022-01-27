Tsunami da Ômicron preocupa, mas é possível superá-lo

Uma articulação com Anvisa teria solucionado o impasse do autoteste, reduzindo a avalanche de procura a laboratórios e postos de exame Crédito: Shutterstock

A nova onda da variante Ômicron é na verdade um autêntico tsunami que agita e desestabiliza os atendimentos nos serviços de emergência, laboratórios, farmácias, enfim, diversos serviços de saúde no Estado, e desfalca atendimento em setores essenciais da economia. A Ômicron tem uma capacidade de transmissão tão intensa que muitos pesquisadores a comparam ao sarampo, uma das mais transmissíveis doenças infectocontagiosas.

Talvez o período de incubação média da Covid tenha encurtado para três dias, e mais cedo os testes positivam nas pessoas infectadas. Diversos relatos têm apontado para uma menor agressividade dessa variante, com doença pulmonar menos frequente, menor taxa de hospitalização e óbitos. Além disso, de modo diferente da onda causada pela variante Gama em abril do ano passado, temos um enorme percentual de pessoas vulneráveis vacinadas, o que contribui para menor gravidade dessa nova onda.

Por outro lado, as vacinas, mesmo protegendo a maioria das pessoas das formas graves, não impedem o contágio. Pessoas muito idosas, com comorbidades, mais vulneráveis, têm risco, mesmo com a Ômicron, de formas mais graves. Assim, é inevitável que esse autêntico tsunami de casos acabe aumentando o número de hospitalizações e mortes.

Uma orientação e vigilância real contra aglomerações nesse período poderia ter ocorrido, assim como esclarecimento de uso e mesmo distribuição de máscaras mais eficazes como N95 ou mesmo KN95 à população. Uma propaganda maciça e positiva de estímulo à vacinação daqueles que seguem hesitantes nunca existiu. Nada. Eles fazem, na verdade, o contrário!