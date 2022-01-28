Covid-19: ES quebra novo recorde com mais de 19,3 mil casos em 24h

Pelo quarto dia seguido, o Espírito Santo bateu recorde no número de casos confirmados do coronavírus em 24 horas. Nesta sexta-feira (28), foram registradas 19.399 novas contaminações. Até então, a maior quantidade de confirmações em um dia pertencia a essa quinta-feira (27), com cerca de 19,1 mil infecções.
Com mais um patamar inédito alcançado, este mês de janeiro já acumula mais de 185 mil casos – o equivalente a 22% do total contabilizado desde o início da pandemia no Estado, que é de 817.400. Vale lembrar que, apenas neste ano, esse indicador já teve o recorde quebrado sete vezes.
À frente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o secretário Nésio Fernandes adiantou, na semana passada, que a expectativa era de que as confirmações de Covid-19 continuassem aumentando e que a fase de recuperação da quarta onda ocorra em meados de fevereiro.
No último pronunciamento, o governador Renato Casagrande também alertou que o Estado vive uma "explosão de casos" e ressaltou que as pessoas devem se preocupar com a variante Ômicron, que é mais transmissível e causa internações e mortes, ainda que em menor escala, se comparada a outras cepas.
"Se nós tivéssemos, agora, o mesmo comportamento que antes nos óbitos, o nosso sistema de saúde não daria conta porque o contágio está muito maior"
Apesar do menor impacto nas hospitalizações e vidas perdidas, a rede pública estadual já voltou a ter mais de 300 pacientes internados em leitos de UTI e registrou um aumento nas mortes. Na segunda semana de janeiro, por exemplo, foram divulgadas 20. Já na passada, foram 43 óbitos.
O agravamento da pandemia também fez o Governo do Estado decidir, junto a representantes dos setores econômicos, que bares, restaurantes e academias terão que exigir o comprovante de vacinação dos clientes, independentemente da classificação de risco do município.
6.705 casos/dia
É a média registrada em janeiro no ES até esta sexta-feira (28)
Se o ritmo de contaminações divulgadas diariamente se mantiver, janeiro pode terminar com mais de 200 mil casos confirmados. Isso seria equivalente a mais que o triplo em relação ao mês que, até então, contabilizava o maior número de infecções de toda a pandemia: dezembro de 2020, com 58 mil.
Por meio das redes sociais, o secretário Nésio Fernandes comentou que o Espírito Santo vive, atualmente, um momento de "expansão de casos acompanhada de novas expansões de testagem" e ressaltou que quase 200 mil testes foram aplicados nas últimas duas semanas – quatro vezes mais que nas duas anteriores.
MORTES CRESCEM, AINDA QUE EM MENOR RITMO
No que diz respeito às mortes, o Espírito Santo registrou 13 óbitos em 24 horas, totalizando 13.478 desde o início da pandemia, conforme dados do Painel Covid-19. Em janeiro, foram contabilizadas 151 vidas perdidas – o que já representa um aumento de 2,7% em relação a dezembro do ano passado.
OUTROS DADOS DA PANDEMIA
Também conforme a atualização desta sexta-feira (28), o número de pessoas que venceram o coronavírus chegou a 667.630, desde o início da pandemia. Ou seja, foram contabilizadas 7.134 novas curas em 24 horas. A taxa de mortalidade apresentou uma nova queda e está em 1,65% no Estado.