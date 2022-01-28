Covid-19: ES quebra novo recorde com mais de 19,3 mil casos em 24h

"Se nós tivéssemos, agora, o mesmo comportamento que antes nos óbitos, o nosso sistema de saúde não daria conta porque o contágio está muito maior"

Se o ritmo de contaminações divulgadas diariamente se mantiver, janeiro pode terminar com mais de 200 mil casos confirmados. Isso seria equivalente a mais que o triplo em relação ao mês que, até então, contabilizava o maior número de infecções de toda a pandemia: dezembro de 2020, com 58 mil.