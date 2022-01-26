mês de janeiro já acumula quase 150 mil casos – o equivalente a 19% do total contabilizado desde o início da pandemia no Estado, que é de 778.865. Vale lembrar que, apenas neste ano, esse indicador já teve o Com o patamar inédito alcançado na tarde desta quarta-feira, este– o equivalente a 19% do total contabilizado desde o início da pandemia no Estado, que é de 778.865. Vale lembrar que, apenas neste ano, esse indicador já teve o recorde quebrado cinco vezes

Your browser does not support the audio element. Covid-19: ES bate novo recorde e registra mais de 18 mil casos em 24h

"Se nós tivéssemos, agora, o mesmo comportamento que antes nos óbitos, o nosso sistema de saúde não daria conta porque o contágio está muito maior" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Apesar do menor impacto nas hospitalizações e vidas perdidas, a rede pública estadual voltou a ter mais de 300 pacientes internados em leitos de UTI e registrou um aumento nas mortes. Na segunda semana de janeiro, por exemplo, foram divulgadas 20. Já na passada, foram 43.

5.739 casos/dia É a média registrada em janeiro no ES até esta quarta-feira (26)

Se o ritmo de contaminações divulgadas diariamente se mantiver, janeiro pode terminar com mais de 170 mil casos confirmados. Isso seria equivalente ao triplo em relação ao mês que, até então, contabilizava o maior número de infecções de toda a pandemia: dezembro de 2020, com 58 mil.

11 óbitos em 24 horas, totalizando 13.451 desde o início da pandemia, conforme dados do No que diz respeito às mortes, o Espírito Santo registrou, totalizando 13.451 desde o início da pandemia, conforme dados do Painel Covid-19 , da Sesa. Nesta quarta-feira (26), o número de curados chegou a 654.431 (6.634 em 24h) e a taxa de mortalidade está em 1,73% no Estado.

SECRETÁRIO COMENTA CENÁRIO DO ES

Minutos após a atualização do Painel Covid-19 nesta quarta-feira (26), o secretário Nésio Fernandes fez uma série de publicações nas redes sociais afirmando que no Espírito Santo, "neste momento, há uma expansão de casos acompanhada de novas expansões de testagem".

O primeiro gráfico compartilhado por ele traz que cerca de 1,5 milhão de testes foram realizados desde janeiro do ano passado, sendo quase 200 mil nos últimos 14 dias – número que é quatro vezes maior que o registrado durante as duas semanas anteriores, entre os dias 30 de dezembro e 12 de janeiro.