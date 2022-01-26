Pelo segundo dia seguido, o Espírito Santo bateu recorde no número de casos confirmados do coronavírus em 24 horas. Nesta quarta-feira (26), foram registradas 18.202 novas contaminações. Até então, a maior quantidade no mesmo período era de 17 mil infecções, divulgada nesta terça-feira (25).
Com o patamar inédito alcançado na tarde desta quarta-feira, este mês de janeiro já acumula quase 150 mil casos – o equivalente a 19% do total contabilizado desde o início da pandemia no Estado, que é de 778.865. Vale lembrar que, apenas neste ano, esse indicador já teve o recorde quebrado cinco vezes.
Covid-19: ES bate novo recorde e registra mais de 18 mil casos em 24h
Na semana passada, o secretário Nésio Fernandes, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), havia adiantado que a expectativa era de que as confirmações da Covid-19 continuassem aumentando em território capixaba e que a fase de recuperação desta quarta onda ocorra em meados de fevereiro.
No último pronunciamento, o governador Renato Casagrande também alertou que o Estado vive uma "explosão de casos" e ressaltou que as pessoas devem se preocupar com a variante Ômicron, que é mais transmissível e causa internações e mortes, ainda que em menor escala, se comparada a outras cepas.
"Se nós tivéssemos, agora, o mesmo comportamento que antes nos óbitos, o nosso sistema de saúde não daria conta porque o contágio está muito maior"
Apesar do menor impacto nas hospitalizações e vidas perdidas, a rede pública estadual voltou a ter mais de 300 pacientes internados em leitos de UTI e registrou um aumento nas mortes. Na segunda semana de janeiro, por exemplo, foram divulgadas 20. Já na passada, foram 43.
O agravamento da pandemia também levou cinco municípios a voltarem para o risco moderado nesta semana, incluindo Serra e Vila Velha. Além disso, o Governo do Estado afirmou que estuda possíveis mudanças nas medidas qualificadas da matriz de risco para impedir o avanço da transmissão.
5.739 casos/dia
É a média registrada em janeiro no ES até esta quarta-feira (26)
Se o ritmo de contaminações divulgadas diariamente se mantiver, janeiro pode terminar com mais de 170 mil casos confirmados. Isso seria equivalente ao triplo em relação ao mês que, até então, contabilizava o maior número de infecções de toda a pandemia: dezembro de 2020, com 58 mil.
No que diz respeito às mortes, o Espírito Santo registrou 11 óbitos em 24 horas, totalizando 13.451 desde o início da pandemia, conforme dados do Painel Covid-19, da Sesa. Nesta quarta-feira (26), o número de curados chegou a 654.431 (6.634 em 24h) e a taxa de mortalidade está em 1,73% no Estado.
SECRETÁRIO COMENTA CENÁRIO DO ES
Minutos após a atualização do Painel Covid-19 nesta quarta-feira (26), o secretário Nésio Fernandes fez uma série de publicações nas redes sociais afirmando que no Espírito Santo, "neste momento, há uma expansão de casos acompanhada de novas expansões de testagem".
O primeiro gráfico compartilhado por ele traz que cerca de 1,5 milhão de testes foram realizados desde janeiro do ano passado, sendo quase 200 mil nos últimos 14 dias – número que é quatro vezes maior que o registrado durante as duas semanas anteriores, entre os dias 30 de dezembro e 12 de janeiro.
Nas postagens, o secretário também comentou que a Sesa está ampliando equipes e turnos nos pontos de testagem por livre demanda, como uma forma de atender quem não tem acesso à internet para fazer o agendamento on-line, mas que as filas vão continuar devido à "demanda desproporcional".
Além disso, Nésio ressaltou que houve uma redução de pessoas no sistema de saúde em busca de atestado médico para cumprir o isolamento – graças ao envio de um documento digital adotado recentemente no Estado – e que há mais de 900 pontos de testagem, disponíveis no site Vacina e Confia.