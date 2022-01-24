Site para agendar testes de Covid-19 segue com problema no ES

Página de agendamento mostra que não há mais horários disponíveis para os testes de Covid-19 Crédito: Captura da página da Sesa

O jornalista Rômulo Benha tentou, por três horas, marcar o exame para ele e uma amiga no portal disponibilizado pela Sesa e não obteve êxito. Os dois participarão de uma reunião presencial na empresa em que trabalham e os participantes do encontro pactuaram fazer o teste de maneira preventiva.

"Comecei a tentar por volta de 13h30. Tentei agendar dois testes de Covid,-19, um para mim e um para uma amiga que trabalha comigo, mas há instabilidade muito grande no site. O site carregava a primeira parte, onde precisa colocar os dados, só que ainda demorava para carregar. Ao acessava a outra parte, sobre qual era o exame que eu queria fazer, o processo ainda ficava muito lento. Quando você ia escolher o local para fazer o teste, não carregava, o site caia", relatou.

A líder de treinamento Agnes Gava foi diagnosticada com a Covid-19 e, após o isolamento, precisa de fazer outro teste antes de voltar presencialmente ao seu trabalho.

"Estou desde quinta-feira tentando pelo site da Sesa e não funciona. Eu não estava conseguindo nem entrar. Fazia o login e ficava só carregando, parecia instabilidade. Hoje, finalmente, eu consegui entrar e fui tentando marcar em vários lugares. Estava indisponível perto da minha casa, no Centro, na Rodoviária, Multivix, aeroporto, tudo indisponível", contou.

Após tentativas em diversos lugares, ela conseguiu marcar um teste no ponto da Universidade Federal no Espírito Santo (Ufes) para a próxima quinta-feira (27) - uma semana de intervalo entre a primeira tentativa de agendamento e a data que o exame será realizado.

TAMBÉM FALTAM VAGAS

Além da instabilidade no portal de marcação, os capixabas também enfrentam dificuldades para encontrar horários disponíveis para agendamento. O Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, que realiza realiza testes de antígeno para identificar o coronavírus e é o maior ponto de testagem do Espírito Santo, está com todos os horários preenchidos até a próxima quarta-feira (26). Em uma simulação de marcação feita pela reportagem, só há horários disponíveis para exame a partir de quinta-feira (27).

No caso da Rodoviária de Vitória e do Aeroporto de Vitória, não há nenhuma vaga disponível para marcação nos próximos dias. O que é o caso também do Centro de Reabilitação Física, em Vila Velha, e da Ceasa, em Cariacica.

SESA CONFIRMA INSTABILIDADE

A Sesa confirmou, nesta segunda-feira, os problemas relacionados ao site de marcação de testes da Covid-19, dizendo que "o site de agendamento (www.agendamento.saude.es.gov.br) tem apresentado instabilidade nos últimos dias devido ao número de acessos. A plataforma registrou entre sábado (22) e esta segunda-feira (24), até as 14h40, aproximadamente sete mil agendamentos de testes da Covid-19", disse a secretaria.