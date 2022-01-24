Cidades do ES já vacinam crianças com Coronavac e também têm vagas para adultos

Vacinação contra a Covid é organizada pelas prefeituras Crédito: Divulgação - Márcia Leal /Prefeitura de Cachoeiro

vacinação contra a Covid-19 continua nos municípios do Espírito Santo . Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso da Coronavac no público de 6 a 17 anos, as prefeituras já começaram a receber o imunizante e abrir novas vagas. Em alguns municípios da Grande Vitória é preciso ficar atento aos prazos e aos modos de agendamentos.

Vitória, Serra, Vila Velha, Guarapari, e Cariacica já começaram a vacinação infantil com a Coronavac. Também há aplicação de doses para os maiores de 12 anos (incluindo adultos e idosos) que ainda precisam tomar a segunda dose e a dose de reforço. Nesses municípios é preciso fazer o agendamento online.

Fora da Grande Vitória, Linhares e Colatina também estão vacinando crianças e adultos. Nos dois municípios não é necessário agendamento.

Veja como funciona a vacinação em cada cidade:

VITÓRIA

Como agendar: acesse acesse agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abriu nesta segunda-feira (24) agendamento para vacinação infantil (crianças de cinco a 11 anos com e sem imunossupressão). As crianças de 6 a 11 anos receberão o imunizante CoronaVac e as imunossuprimidas serão vacinadas com a Pfizer.

Foram disponibilizadas 2.000 vagas. A vacinação acontece de terça (25) a sexta-feira (28) no Manaim Vitória.

Foi aberto também o agendamento para a população adulta, também pelo site da prefeitura ou aplicativo. A vacinação acontece:

Segunda (24) a sexta (28): Igreja Batista em Jardim da Penha, Unidades de Saúde Andorinhas, Santo Antônio, Santa Luiza, Santa Martha, São Cristóvão e Do Quadro.

Segunda (24) a quarta (26): Manaim Vitória, Unidades de Saúde Vitória (Centro),

Terça (25) a quinta-feira (27): Unidade de Saúde Jardim Camburi

Terça (25) e quarta-feira (26): Unidade de Saúde Praia do Suá

Quarta (26) e quinta-feira (27): Unidade de Saúde Bairro República

SERRA

Como agendar: acesse o site : acesse o site gti.serra.es.gov.br/saude/

A Secretaria de Saúde da Serra informa que vai disponibilizar a aplicação Coronavac para as crianças em agendamento no site nesta segunda-feira (24), às 18 horas. As vacinas serão aplicadas na quarta (26), quinta (27) e sexta (28) desta semana.

De segunda a sábado desta semana (24 a 29 de janeiro), a vacinação para pessoas acima de 12 anos acontece no L2 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Há vagas para todos os públicos e não é necessário agendamento.

De segunda a sexta-feira, a vacinação acontece das 9 às 17 horas, e, no sábado, das 10 às 17 horas. É necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS.

VILA VELHA

Como agendar: acesse o site acesse o site agenda.vilavelha.es.gov.br/

A Prefeitura de Vila Velha também abriu agendamento para a vacinação infantil. São 900 vagas para o público de 5 a 11 anos sem comorbidades. Os imunizantes serão a Pfizer Pediátrica e a Coronavac.

As doses serão administradas na segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26), no Tartarugão. Os pais ou responsáveis deverão levar a caderneta de vacinação das crianças.

Se a criança apresentar sintomas gripais, é necessário aguardar 30 dias após o início dos sintomas para se vacinar contra a Covid-19. Também é recomendado o intervalo de 15 dias entre a vacina contra Covid-19 e as outras do calendário infantil.

CARIACICA

Como agendar: acesse o site acesse o site vacinaeconfia.es.gov.br . No caso de crianças, os pais devem entrar na aba "Dependente" e incluir o nome.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) informa que abriu agendamento para 4.500 doses de vacina contra Covid-19 nesta segunda-feira (24). Destas, 2.000 doses são do imunizante Coronavac, voltadas para crianças de 6 a 11 anos. As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas serão vacinadas com a Pfizer.

No dia da vacinação a criança deve estar acompanhada de um responsável maior de 18 anos.

Também poderão agendar a vacinação pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose, pessoas que precisam tomar a segunda dose de todos os imunizantes e a dose de reforço.

A vacinação com agendamento acontece em 18 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira.

Das 7h30 às 15h30, nas UBS de Campo Verde, Cariacica-Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel e Porto de Santana.



Das 7h30 às 18h30, nas UBS de São Francisco, Santa Fé, Bela Aurora, Santa Bárbara e Itaquari.

A vacinação sem agendamento será mantida no Faça Fácil, em Santo André. A imunização acontecerá até a próxima sexta-feira (28), das 8h30 às 16 horas. Na Unidade Básica de Saúde de Valparaíso também haverá vacinação sem agendamento, das 7h30 às 18h30.

VIANA

Como agendar: acesse o site agendamento.saude.es.gov.br/

A partir desta segunda-feira (24) a vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas com mais de 12 anos passa a ser feita por meio de agendamento na plataforma disponibilizada pelo governo do Estado.



A vacinação infantil, o município informou que será feita com a Pfizer. Um novo agendamento será anunciado durante a semana.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari abre nesta segunda-feira (24) o agendamento de vacinação para crianças de 09 a 11 anos, através do site do município. Serão disponibilizadas 500 doses da Pfizer, que serão aplicadas na quarta-feira (26).

A vacinação acontece nas Unidades de saúde de Meaípe, Kubitscheck, Bela Vista, Setiba, Perocão, Adalberto Simão Nader e Centro Municipal de Saúde, no Itapebussu. É preciso levar CPF, Cartão do SUS, Cartão de vacina da criança e comprovante de residência, em nome do responsável.

COLATINA

Sem agendamento

Em Colatina, a Secretaria de Saúde municipal já iniciou a aplicação da dose pediátrica contra a Covid-19. A vacinação acontece na segunda (24) e terça-feira, (25), das 7h30 às 16h, no Terminal de Ônibus, em frente à Prefeitura de Colatina. São 500 senhas disponíveis por dia.

O imunizante é do da Pfizer. Nesta primeira etapa, estão sendo vacinadas as crianças de 05 a 11 anos com alguma comorbidade ou deficiência permanente e crianças de 11 anos de idade completos sem comorbidade.

Já a vacinação para maiores de 12 anos volta a partir de quarta-feira (26), e segue até a sexta-feira (28) também das 7h30 às 16 horas, no Terminal de ônibus, em frente à Prefeitura de Colatina.

LINHARES

Sem agendamento

Em Linhares, a vacinação acontece de segunda a sexta, de 7h30 as 16 horas em todas as Unidades de Saúde da sede e do interior, para crianças e adultos. Às segundas, terças e quartas, as unidades do Caic (Bairro Interlagos), e Bairros Planalto e Bebedouro têm horário estendido até as 20h.