Covid-19: Jogadores do Flamengo testam positivo para a doença

O Flamengo divulgou na manhã desta segunda-feira (24) que dois atletas do elenco principal testaram positivo para a Covid-19. Os jogadores não foram revelados, mas o clube informou que ambos foram dispensados das atividades e já iniciaram o período de quarentena. Os positivados são do grupo principal, que não faz parte dos que estão treinando para a estreia do Carioca.