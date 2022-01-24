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Duplo contágio

Covid-19: Jogadores do Flamengo testam positivo para a doença

Rubro-Negro informou que os atletas fazem parte do elenco principal, que não jogará nos primeiros jogos do Carioca. Clube não informou o nome da dupla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2022 às 10:42

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 10:42

Flamengo
O elenco principal do Flamengo treina para a temporada e não jogará os primeiros jogos do Estadual Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo divulgou na manhã desta segunda-feira (24) que dois atletas do elenco principal testaram positivo para a Covid-19. Os jogadores não foram revelados, mas o clube informou que ambos foram dispensados das atividades e já iniciaram o período de quarentena. Os positivados são do grupo principal, que não faz parte dos que estão treinando para a estreia do Carioca.
Na reapresentação para a temporada, ocorrida em 10 de janeiro, somente o lateral-direito Matheuzinho testou positivo. Ele cumpriu quarentena e já treina normalmente com o restante do elenco.
O Flamengo estreia no Estadual na próxima quarta-feira (26), contra a Portuguesa, às 21h35. Na Taça Guanabara, o Rubro-Negro utilizará uma equipe formada por jogadores da base e atletas pouco aproveitados na temporada passada.

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