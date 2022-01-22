Vitória terá unidade móvel para testes de Covid no Parque Moscoso

Diante do aumento na demanda por testes da Covid-19 no Espírito Santo, um novo ponto de testagem será aberto em Vitória nesta segunda-feira (24). Uma unidade móvel fará testes rápidos para identificação de antígeno no Parque Moscoso, no Centro, a partir das 10h.
A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a Unimed Vitória e o Sesi/Sistema Findes. Os testes são gratuitos e estão sendo oferecidos pelo governo do Estado.
Os procedimentos serão feitos por meio de agendamento na plataforma agendamento.saude.es.gov.br. Ao acessar a plataforma, a população deve procurar pela opção de "testagem na unidade móvel". O serviço será oferecido de segunda a sexta
SERVIÇO
- Unidade móvel de testagem da Covid no Parque Moscoso, em Vitória
- Quando começa a funcionar: Nesta segunda (24), a partir das 10h
- Agendamento: https://agendamento.saude.es.gov.br