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A partir de segunda-feira (24)

Vitória terá unidade móvel para testes de Covid no Parque Moscoso

Serão realizados testes rápidos de antígeno por agendamento. Iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde, Unimed Vitória e a Findes
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 jan 2022 às 15:11

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 15:11

Covid-19
Unidade móvel de testagem de Covid começa nesta segunda-feira no Parque Moscoso Crédito: Unimed | Divulgação
Diante do aumento na demanda por testes da Covid-19 no Espírito Santo, um novo ponto de testagem será aberto em Vitória nesta segunda-feira (24). Uma unidade móvel fará testes rápidos para identificação de antígeno no Parque Moscoso, no Centro, a partir das 10h.
A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a Unimed Vitória e o Sesi/Sistema Findes. Os testes são gratuitos e estão sendo oferecidos pelo governo do Estado.

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Os procedimentos serão feitos por meio de agendamento na plataforma agendamento.saude.es.gov.br.  Ao acessar a plataforma, a população deve procurar pela opção de "testagem na unidade móvel". O serviço será oferecido de segunda a sexta

SERVIÇO

  • Unidade móvel de testagem da Covid no Parque Moscoso, em Vitória
  • Quando começa a funcionar: Nesta segunda (24), a partir das 10h
  • Agendamento: https://agendamento.saude.es.gov.br

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