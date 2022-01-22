Padre cita mais de 6h de espera para fazer teste de Covid em hospital do ES

Padre Kelder Brandão fala de longa espera e falta de condições sanitárias em hospital privado de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

Conhecido pela atuação em causas sociais, o padre Kelder Brandão, vigário episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica da da Arquidiocese de Vitória , enfrentou os problemas que muitos capixabas têm vivido no Estado. Em carta aberta direcionada a uma cooperativa médica, o clérigo narrou uma longa jornada para conseguir realizar a testagem para a Covid-19 . Ele, que apresentava sintomas gripais, havia sido orientado pelo médico, na última terça-feira (18), a fazer um teste rápido.

O padre contou que, por volta de 9h40 da última quarta-feira (19), chegou ao pronto-socorro de um hospital particular localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. No local, recebeu uma senha e esteve em meio a aproximadamente 150 pessoas. Segundo ele, o espaço de espera era pequeno e aglomerado, sem assentos para todos.

Apenas após quatro horas o paciente foi encaminhado à sala de triagem. Após esta etapa, foi direcionado a uma tenda, onde aguardou por 40 minutos para atendimento com um clínico geral. Brandão, após a consulta de aproximadamente 10 minutos, foi encaminhado à sala de coleta do exame.

Contando todo o trâmite enfrentado, o padre apenas deixou a unidade privada de saúde por volta das 16h, ou seja, foram mais de 6h desde o momento em que Kelder deu entrada.

À reportagem, o padre desabafou dizendo que se sentiu impotente e desrespeitado. "Se não somos usuários do sistema público, e vamos a um atendimento privado, achando que teremos uma atenção mais humanizada, nos surpreendemos passando por isso. O que mais me deixou preocupado é a coletividade. Não era só a minha saúde individual, mas o enfrentamento a uma pandemia", disse.

"Como que a maior cooperativa no Estado, com referência nacional, após 2 anos de pandemia, não se organizou para atender de forma sanitariamente adequada? O constrangimento pessoal a gente resolve em vias administrativas, mas por que eu fiz uma carta aberta? Porque diz respeito à saúde coletiva. Eu estava em um viveiro de coronavírus" Kelder Brandão - Padre

Na carta, o sacerdote menciona: "Saí do Pronto Atendimento, às 16 horas, convicto de que se cheguei pela manhã com suspeita de infecção, estava saindo de lá contaminado, tamanha exposição à carga viral".

"Durante todo o dia, fiquei pensando: se o atendimento dessa empresa com expertise em saúde é desse jeito, com 06 horas e meia de espera para fazer um teste, que vai demorar três dias para sair o resultado, cujo contato com os profissionais da empresa não durou mais do que 20 minutos, imagino o que seria o atendimento em uma empresa não qualificada. Cheguei à conclusão de que pior que a pandemia é o cinismo e a ganância de algumas pessoas que administram as instituições de saúde", finalizou o padre na carta.

Arquivos & Anexos Padre Kelder Brandão faz carta aberta denunciando longa espera em hospital privado Além da espera, as condições sanitárias não parecem ter sido observadas de forma adequada no local, segundo o clérigo Tamanho do arquivo: 593kb Baixar

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a Unimed Vitória informou que tem observado um aumento contínuo na procura de pessoas com sintomas gripais em seu Pronto Atendimento.