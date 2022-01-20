Espera para fazer teste de Covid em hospitais públicos e particulares do ES chega a 7 horas

Fila para testes de Covid em PA de Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

Os primeiros dias de 2022 têm sido de grandes filas e horas de espera para quem procura um teste de Covid-19 na Grande Vitória . Apesar da maior disponibilidade de testes anunciada frequentemente pela Secretaria de Estado da Saúde , não tem sido tão fácil realizar o exame que identifica a infecção pelo coronavírus. A situação na rede particular não é muito diferente da registrado na pública. Os cidadãos reclamam da falta de médicos, além da demora pelo atendimento. Há quem fique sete horas na fila apenas para fazer um teste.

O cenário foi visto em pronto atendimentos de Vitória , mas também na rede particular da Capital. As filas também se formaram em terminais rodoviários da Região Metropolitana, onde o governo do Estado disponibiliza testagem sem agendamento. O aumento na procura pode ser explicado pelo crescimento na curva de casos da Covid-19, provocado pela variante Ômicron.

Rede particular do ES também tem fila para teste de Covid Crédito: Paulo Cordeiro

Pacientes relataram à TV Gazeta que faltaram médicos durante a tarde de quarta-feira (19) no Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória, prejudicando o atendimento. A situação teria melhorado um pouco à noite, quando alguns profissionais da saúde chegaram.

Em São Pedro, a situação não foi muito diferente. O cenário de filas, inclusive com idosos e pessoas que testaram positivo para a Covid-19, aguardando horas por atendimento médico.

Revoltado com a demora, que já durava seis horas, o estudante Joabe Cardoso disse à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, que o Pronto Atendimento de São Pedro não oferecia médicos o suficiente para que toda a população local fosse avaliada.

O estudante Joabe Cardoso reclama da falta de médicos em PA de Vitória Crédito: Paulo Cordeiro

"Tem mais de seis horas que eu estou esperando. Isso é um descaso com a população capixaba, não tem como. É um desrespeito muito grande. Falam que tem quatro médicos, mas só dois chamam os pacientes" Joabe Cardoso - Estudante, em entrevista à TV Gazeta

Quem também esteve no Pronto Atendimento de São Pedro foi a secretária Silvia Araújo. Ela testou positivo para a Covid e aguardava atendimento médico.

"Tenho um teste positivo de Covid e não me deram atendimento. Agora que fui atendida pela triagem. Só vou ser atendida no próximo horário, às 19h, foi o que me informaram", afirmou.

DIFICULDADE NA REDE PARTICULAR

A TV Gazeta recebeu vídeos de pessoas esperando por atendimento sentadas até em escadas de um hospital particular de Vitória. As imagens mostravam lotação acima do normal.

O advogado Igor Santos, que levou a esposa a outro hospital da rede privada, reclamou da demora e da fila para ser atendido. Ele afirmou ter ouvido que o atendimento seria apenas para quem "estivesse quase morrendo".

O padre Kelder Brandão ficou na fila por sete horas para fazer um teste para Covid. Esse tempo todo de espera o deixou com fome e desidratado, segundo relatou.

Padre Kelder Brandão ficou sete horas na fila em busca de um teste de Covid Crédito: Paulo Cordeiro

"Uma tragédia, um manual de desumanidade o que eu estou vivendo aqui pra fazer um teste rápido de Covid. Isso porque era pra ser um teste rápido. Estou saindo com fome e desidratado. Só agora é que foi feita a coleta, depois de mais de sete horas de espera" Kelder Brandão - Padre

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não há escassez de testes de Covid-19 no Espírito Santo. A recomendação da pasta é que as pessoas procurem e façam o teste em caso de suspeita, seja por algum sintoma ou contato com uma pessoa infectada.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA SOBRE OS PAs

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou à TV Gazeta que a escala médica está completa no PA São Pedro e que os atendimentos estão sendo realizados normalmente, com prioridade para os casos mais graves. Na parte da tarde, dois médicos da equipe apresentaram atestado médico e não compareceram ao local de trabalho.

"Para otimizar os atendimentos, os pacientes de baixa gravidade, foram orientados a buscar atendimento na Unidade de Saúde da Praia do Suá, que está atuando como retaguarda do PA São Pedro."

Disse ainda que Vitória ampliou o funcionamento de seis unidades de saúde. Houve o reforço de 166 profissionais de saúde para isso, segundo nota enviada pela administração municipal.

"As US Praia do Suá, Conquista/Nova Palestina, Maria Ortiz, Jardim Camburi, Maruípe e Santo Antônio estão funcionando todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, das 7h às 19h, para atender demandas de baixa gravidade", completou.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que os pacientes com queixas de baixa gravidade devem buscar atendimento nas Unidades de Saúde. Somente os casos graves devem buscar atendimento nos PA´s.

Segundo a Semus, da zero hora às 18 horas de quarta-feira (19) foram realizados 37 atendimentos no Pronto Atendimento da Praia do Suá e 362 no PA São Pedro.

CONSELHO E SINDICATO TAMBÉM SE POSICIONARAM

De acordo com Karoline Calfa, conselheira do Conselho Regional de Medicina, as resoluções n° 2077/2014 e 2079/2014 do Conselho Federal determinam que médicos atendam até três pacientes por hora de plantão em pronto atendimentos e serviços de urgência e emergência para que o paciente seja bem atendido. No entanto, em função da sobrecarga de trabalho, os atendimentos têm ido além dessa cota.

Karoline ressalta que, além das infecções dos médicos por Covid-19 e gripe, que podem ocorrer inclusive fora do ambiente de trabalho, soma-se a isso a alta procura por atendimentos, já que muitas pessoas com sintomas gripais buscam as unidades de saúde e hospitais para fazer testes e pegar os atestados para afastamento do trabalho.

Geiza Pinheiro, presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde no Espírito Santo (Sindisaúde) também pontua que os profissionais que continuam atuando na linha de frente estão trabalhando muito e cansados.

"Além da demanda que já estava alta, estamos tendo muitos profissionais afastados em hospitais e unidades de saúde, por causa da gripe e da Covid-19. Há lugares que em cada dez casos, nove estão dando positivos. A sobrecarga aumenta porque o quadro de profissionais está ficando reduzido e é preocupante", afirma a presidente do sindicato.

O QUE DIZEM AS REDES DE HOSPITAIS PARTICULARES

A Unimed Vitória informou que tem observado um aumento contínuo na procura de pessoas com sintomas gripais e que, por isso, colocou equipes extras e aumentou a área de atendimento para os pacientes. De acordo com a rede, todas as medidas estão sendo tomadas para que os impactos dessa procura sejam reduzidos.

"Recomenda-se que as pessoas procurem o Pronto Atendimento para avaliação médica apenas em casos de febre alta persistente sem alívio por antitérmicos, falta de ar, fraqueza intensa ou sonolência excessiva", diz a nota enviada à TV Gazeta.

O Vitória Apart Hospital informou que, desde dezembro, a demanda para atendimento a casos de síndrome gripal está acima do normal em todas as unidades públicas e particulares da região metropolitana de Vitória, do Espírito Santo e do país, não sendo algo exclusivo ou isolado.

Nas últimas semanas, a procura pelas unidades da rede mais que dobrou e, para atender a demanda crescente, o Vitória Apart Hospital ampliou sua capacidade de atendimento com a contratação de médicos, com intuito de dar maior celeridade à avaliação dos casos, além de manter atendimento 24 horas nas unidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica, e no Pronto-Socorro do hospital, na Serra.