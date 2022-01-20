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Vacinação contra a Covid-19

Anvisa libera Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos

Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quinta-feira (20) a aplicação do imunizante nestas faixas etárias, exceto em imunossuprimidos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 jan 2022 às 13:53

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 13:53

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira (20) a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre seis e 17 anos – exceto em casos de menores imunossuprimidos (com baixa imunidade). A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada.
Crianças e adolescentes com comorbidades também poderão receber a vacina, que será aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos contra a Covid-19, sem qualquer tipo de adaptação para uma versão pediátrica.
A decisão foi unânime. Ao todo, cinco diretores votaram a favor da liberação: Meiruze Sousa Freitas, Alex Machado Campos, Rômison Rodrigues Mota, Cristiane Rose Jourdan e o próprio diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres.

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